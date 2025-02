Hogyan alakult a Freedom24 platform magyarországi működésének első hónapjai? Milyen eredményeket sikerült elérni – ügyfélszám, befektetések összege például? A várakozásoknak megfelelően alakult a piacra lépés?

A Freedom24 magyarországi működésének első éve nagyon ígéretes volt, a helyi befektetők körében erős keresletet mutatott a befektetési lehetőségek iránt. A platform indulása óta egyre több ügyfél regisztrál és vesz részt aktívan a globális pénzügyi piacokon.

A 2025. január 31-én a platform több mint 2 900 ügyfelet vonzott Magyarországon, a teljes befektetési volumen pedig elérte a 3 millió eurót. Ügyfeleink különösen az amerikai és az európai piacokat részesítették előnyben, a technológiai részvények, az ETF-ek és az opciós kereskedés pedig a legnépszerűbb befektetési lehetőségek közé tartoznak.

Korábbi piaci terjeszkedési tapasztalatainkhoz képest a Freedom24-platform megítélése Magyarországon pozitív volt. A fiatal és technológia-orientált magyarországi befektetők elismerték a platform felhasználóbarát felületét és a nemzetközi piacra való belépést. A mérőszámok tekintetében a magyarországi növekedés szorosan illeszkedik néhány európai terjeszkedésünkhöz, például Olaszországban és Franciaországban a piacfejlesztés korai szakaszában.

Mit tapasztalnak, milyen jellemzői vannak a magyar piacnak, és milyen lehetőségeket kínál?

A magyar piac tele van növekedési potenciállal a pénzügyi befektetések terén. Erős érdeklődést tapasztalunk a személyes pénzügyek iránt, különösen a fiatalabb generációk körében, akik szívesen fedezik fel a globális piacokat és építenek változatos portfóliókat. Ezt a tendenciát támogatja Magyarország digitális fejlődése, amely tökéletesen kiegészíti a Freedom24 felhasználóbarát kialakítását.

A növekvő gazdasággal, a növekvő rendelkezésre álló jövedelemmel és a bővülő középosztállyal Magyarország remek feltételeket kínál a virágzó befektetési kultúrához. A magyarok nyitottak az innovációra, és érdeklődést mutatnak a termékek széles skálája iránt, a hagyományos részvényektől és ETF-ektől a fejlettebb pénzügyi eszközökig, mint például az opciók és a strukturált termékek – ami a Freedom24 egyik fő erőssége. A globális trendeket tükröző fenntartható befektetések iránt is egyre nagyobb a kereslet.

Magyarország egy nagyrészt alulszolgáltatott piac, ahol a technológia egyre elterjedtebbé válik, és egyre nagyobb hangsúlyt kap a pénzügyi tervezés, ami értékes lehetőséget jelent a Freedom24 számára. Szoros kapcsolatokat ápol Bulgáriával és Görögországgal, a jól bevált helyszíneinkkel, ami erősíti szerepét terjeszkedési terveinkben.

Olga Milko, a Freedom24 üzletfejlesztési igazgatója

Mik a főbb célok az idei évre? Akadnak kihívások is?

A Freedom24 fő célja Magyarországon 2025-ben az, hogy vezető befektetési platformként érvényesüljünk azáltal, hogy növeljük ügyfélbázisunkat és erős, hosszú távú kapcsolatokat építünk ki a befektetőkkel. Szeretnénk növelni a tudatosságot azokról a lehetőségekről, amelyeket vállalatunk kínál az európai ügyfeleknek – több mint 1 millió pénzügyi eszközhöz való hozzáférés, globális befektetési termékeket lefedő, valamint kezdőknek és tapasztalt befektetőknek egyaránt tervezett eszközök. Hangsúlyozzuk a Freedom24 kereskedési platform biztonságát, mivel saját fejlesztésű, valamint szilárd és átlátható infrastruktúránkat.

A legnagyobb kihívás számunkra a pénzügyi műveltség különböző szintjeinek kezelése és a bizalom kiépítése egy olyan piacon, ahol még mindig a hagyományos megtakarítási szokások dominálnak. Sok befektető óvatos a globális piacok felfedezésével kapcsolatban, ezért az oktatásra, az átláthatóságra és termékeink értékének bemutatására összpontosítunk.

A helyi és nemzetközi szereplők által támasztott verseny szintén kihívást jelent, de egyben esélyt is arra, hogy az innováció, a nagyszerű ügyfélszolgálat és a Freedom24 egyedülálló előnyei révén kitűnjünk a tömegből.

Milyen ügyfélszámot várnak az idei évre?

2025-re az a célunk, hogy 200 százalékkal növeljük az aktív ügyfelek számát Magyarországon, mivel általában a piacfejlesztés első éveiben exponenciálisan nő a számuk. Ez a cél tükrözi a piac potenciáljába vetett bizalmunkat és azt az erős érdeklődést, amelyet már a működés első hónapjaiban tapasztaltunk.

Arra összpontosítunk, hogy egy sokszínű ügyfélkört építsünk ki, az első befektetőtől a tapasztalt kereskedőkig, azáltal, hogy zökkenőmentes platformot, a globális piacokhoz való hozzáférést és a különböző befektetési stratégiákat kielégítő termékek széles választékát kínáljuk. Ezt a növekedést támogatni fogják marketing erőfeszítéseink, oktatási kezdeményezéseink és a Freedom24 platform folyamatos fejlesztése.

Bár a konkrét eredmények a piaci dinamikától és az ügyfelek elkötelezettségétől függnek majd, optimisták vagyunk, hogy elérjük ezt a mérföldkövet, és tovább járulunk hozzá a magyar befektetési piac fejlődéséhez.

Milyen középtávú tervei vannak Magyarországon?

A Freedom24-nél középtávon az a célunk, hogy erős jelenlétet alakítsunk ki Magyarországon, növeljük ügyfélkörünket, és az ország egyik vezető befektetési platformjává váljunk.

Terveink szerint a következő 3-5 évben 50-70 ezer aktív ügyfelet kívánunk felvenni, és az egyéni befektetőket, valamint a globális piacokhoz való hozzáférést kereső kis- és közepes intézményi ügyfeleket célozzuk meg.

A Freedom24 termékek széles skáláját kínálja, beleértve az ETF-eket, kötvényeket, opciókat és strukturált termékeket, segítve az ügyfeleket a pénzügyi céljaiknak megfelelő, változatos portfóliók kialakításában. A hangsúlyt arra helyezzük, hogy az innováció, az átláthatóság és a felhasználóbarát platform révén kiemelkedjünk, amely a kezdők és a tapasztalt befektetők számára egyaránt megfelel. 2025 folyamán befektetési szolgáltatási termékeinket egyedi fizetési megoldásokkal tervezzük kiegészíteni, lehetővé téve a befektetési számlákhoz kapcsolódó betéti kártyák kibocsátását.

A jelenlegi globális helyzetet figyelembe véve, milyen befektetési lehetőségeket lát, és hogyan látja a globális pénzügyi szektor alakulását az elkövetkező időszakban?

Az amerikai piacról szólva, amely a kapitalizáció és a kibocsátók tekintetében a legnagyobb, a fő tendenciák a közelmúlt politikai eseményeihez igazodnak majd. Az új amerikai elnök megválasztása várhatóan jelentős piaci hajtóerő lesz, amely nemcsak a helyi tőkepiacokra, hanem Európa és Kína gazdaságára is hatással lesz. A jelenlegi globális környezetben számos meggyőző befektetési lehetőséget látok számos ágazatban és eszközosztályban, amelyeket a makrogazdasági trendek és a technológiai fejlődés hajt.

Mik lehetnek a sztárbefektetések?

A folyamatban lévő digitalizáció, a mesterséges intelligencia (AI) fejlődése és a zöld technológiák fejlődése jelentős lehetőségeket kínál a befektetők számára. Az AI, a megújuló energia és az automatizálás terén vezető szerepet betöltő vállalatok valószínűleg jelentős növekedésben részesülnek az elkövetkező években. Emellett a befektetők az adatközpontok fejlesztésében részt vevő vállalatokra is figyelhetnek, mivel az AI-forradalom hatalmas erőforrásokat igényel. Továbbá, mivel egyre nagyobb hangsúlyt kap az egészségügyi innováció, az öregedő népesség és a súlycsökkentő orvosi kezelések jelenlegi fejlődése, az egészségügyi és a biotechnológiai szektor továbbra is vonzó marad a hosszú távú befektetések szempontjából. Egy másik lehetőség a feltörekvő piacok oldaláról érkezhet. A globális gazdasági bizonytalanságok ellenére a feltörekvő piacok, különösen Ázsiában és Latin-Amerika egyes részein, továbbra is növekedési potenciált kínálnak, amelyet a növekvő középosztály és a technológia elfogadása hajt. Az osztalékos részvények és kötvények a magas kamatkörnyezet mellett a 2024-es év trendje, de a befektetési portfóliók kiegyensúlyozása és diverzifikálása érdekében a stabil hozamot kereső befektetők számára továbbra is a jövedelemtermelő eszközöknek kell a középpontban állniuk. A geopolitikai feszültségek, az inflációs nyomás és a gazdasági kiigazítások valószínűleg piaci volatilitáshoz vezetnek majd. Ez kiemeli a befektetőknek a diverzifikáció és a globális piacokhoz való hozzáférés fontosságát.

A jövőre nézve arra számítunk, hogy a globális pénzügyi szektor elsősorban a digitalizációra való fokozott összpontosítás irányába fog fejlődni. Ahogy egyre több befektető fogadja el a digitális platformokat, a pénzügyi ágazat folytatja az innovációt, hogy zökkenőmentes és felhasználóbarát élményt nyújtson, ami összhangban van a Freedom24 platformunkkal. Egy másik fontos trend, amely a korábbi évekhez képest folytatódik, a befektetés demokratizálódása – a lakossági befektetők könnyű hozzáférése a tőkepiacokhoz és a befektetési platformok növekvő népszerűsége lehetővé teszi az egyének számára, hogy maguk irányítsák pénzügyi jövőjüket. Ez pedig különösen Európában növeli a keresletet a miénkhez hasonló, átlátható és hozzáférhető befektetési lehetőségeket kínáló platformok iránt.

Magyarországon van egyfajta bizalmatlanság a külföldi pénzügyi szolgáltatókkal szemben. Hogyan lehet ezt leküzdeni?

Páneurópai kereskedési platformként nagyon fontos számunkra, hogy megbízható, pénzügyileg átlátható és high-tech piaci szereplőként lépjünk fel. Véleményem szerint ezeket a kritériumokat nemcsak az ügyfelek, hanem számos partner és érdekelt fél is értékeli. Azt is meg kell jegyezni, hogy az új termékek bemutatásához a lehető legtartósabb megközelítést alkalmazzuk – például egy tapasztalatlan ügyfél nem fog tudni hozzáférni az összetett pénzügyi eszközökkel való kereskedéshez, mivel ez a folyamat elég nehézkes lehet.

Folyamatosan befektetünk ügyfeleink igényeinek megértésébe. Mivel Európa különböző piacain működünk, és minden egyes földrajzi terület egyedi az ügyfelek preferenciái, befektetési kultúrája és pénzügyi műveltsége szempontjából, mindennapi munkánk az ügyfeleink igényeinek és elégedettségének előtérbe helyezése körül forog, hogy biztosítsuk a hosszú távú stratégiai növekedést. Ez többek között magában foglalja a rendszeres piackutatást, az ügyfelek visszajelzéseinek különböző csatornákon keresztül történő összegyűjtését és elemzését, hogy folyamatosan javíthassuk kínálatunkat és szolgáltatásainkat. Stratégiai megközelítésünk másik alappillére a kommunikációs átláthatóság. Nagy szervezet vagyunk, sokféle terméket és szolgáltatást kínálunk, a legmagasabb szintű biztonságot nyújtjuk, így sok minden történik az üzletágunkon belül, és folyamatosan tájékoztatjuk ügyfeleinket a változásokról és frissítésekről, elősegítve a bizalmat és a hosszú távú kapcsolatokat.

A Freedom Holding Corp. 2019 óta tartó NASDAQ tőzsdei bevezetése fontos szerepet játszik a Freedom24 kockázatértékelésének elvégzésekor. A tőzsdén való jegyzés megköveteli, hogy a vállalat átlátható és szabályszerű üzleti modellt építsen ki, lehetővé téve a potenciális befektetők számára a pénzügyi és működési adatok széles köréhez való hozzáférést. Az elsődleges tőzsdei jegyzés elnyeréséhez a kibocsátó vállalatnak szigorú pénzügyi és szabályozási kritériumoknak kell megfelelnie. Ha tehát egy ügyfél egy tőzsdén jegyzett vállalatot választ a tőkepiaci kereskedés pénzügyi közvetítőjeként, akkor ez nemcsak a tőzsdei bevezetés kezdeti szakaszában, hanem a kibocsátó részvényeinek nyilvános forgalmazása teljes időszakában is biztosítékot nyújt a teljes szabályozási megfelelésre, valamint a pénzügyi és működési átláthatóságra. Minden rendszeres vállalati jelentés nyilvánosan hozzáférhető a SEC-portálon keresztül, és nemcsak a múltbeli adatokról, hanem az üzleti stratégiáról, az esetleges M&A közzétételekről és egyéb jelentős fejleményekről is átfogó tájékoztatást nyújt.

A modern technológiák lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy online hozzáférést biztosítsanak a kereskedéshez és a banki műveletekhez, ugyanolyan biztonságosan, mint az offline műveletekhez. Ez a kezdeti szakaszban jelentős infrastrukturális beruházásokat igényel, de cserébe lehetővé teszi az ügyfelek magánéletének védelmét és a csalás és az eszközökkel való visszaélés elleni biztonságot a globális szabványoknak megfelelően. Működésünkben a biztonság áll az első helyen. A Freedom24-ben átfogó kockázatkezelési stratégiákat alkalmazunk, beleértve a kulcsfontosságú kockázati mutatók rendszeres nyomon követését és a portfólióértékelések szigorú ellenőrzését. Back-office rendszereinket úgy alakítottuk ki, hogy biztosítsuk az ügyféladatok biztonságát és védelmét.