A digitális technológiának köszönhetően a vagyonkezelés immár a privátbanki belépési küszöbnél lényegesen kisebb összeget befektető ügyfelek számára is elérhetővé vált a Concorde-nál. A társaság közölte: a privátbanki fókusz nem fog változni a jövőben sem.

Most indult el a Relax Befektetési Számla szolgáltatás, amelyben a befektetési döntések terhét a Concorde szakértői leveszik az ügyfél válláról. A cél az, hogy az ügyfelek befektetett pénze hosszú távon is képes legyen lépést tartani az inflációval, a Concorde sikerdíjat is csak az infláció feletti hozamra számít fel.

A számlán már 5 millió forintos összeggel elindítható a vagyonkezelési szolgáltatás, miközben a Concorde privátbanki szolgáltatásainak belépési küszöbe jelenleg 120 millió forint, a prémium banking szolgáltatás pedig 20 millió forinttól érhető el.

Teljesen más befektetői kért érnének el

Az új szolgáltatással egy teljesen új ügyfélszegmens elérését is jelenti. Olyan tudatos megtakarítóknak kínálják ezt a szolgáltatást, akik jellemzően prémium banking besorolásba esnek a számlavezető bankjuknál, általában van számlájuk az Államkincstárnál is, de célszerűnek tartják, hogy egy befektetési specialista vállalat professzionális vagyonkezelési szolgáltatásával is gondoskodjanak a megtakarításaik értékállóságáról.

A befektetési döntéseket a szakértői csapat hozza meg, mentesítve ettől az ügyfelet. Nincs szükság személyes ügyintézésre, 100 százalékban online és digitálisan hozzáférhető a rendszer. Összesen három dokumentum: a személyi igazolvány, a lakcímkártya, és az adóigazolvány segítségével megnyitható a számla, megköthető a portfóliókezelési szerződés. Az összeg beutalásával automatikusan elindul a vagyonkezelés, forintban és euróban is elérhető, teljesen ingyenes a számlavezetés, csak sikerdíjat kell fizetni.