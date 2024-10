Az év első felében szakadatlanul zuhant a japán jen a dollárhoz képest: míg év elején kicsit több mint 140 jent adtak egy dollárért, július elején már több, mint 160-at. Hozzá kell tenni, hogy a dollárárfolyam 2022 elején még csak 115 jen volt, így két és fél év alatt alig kevesebb, mint 50 százalék volt a jen leértékelődése.

Az eredeti carry trade

Ez logikusnak tűnt, miután a japán jegybank alapkamata a közelmúltig negatív volt, ami csak idén szűnt meg. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed alapkamata sok évig 0 közelében volt, azonban az infláció berobbanásakor gyors kamatemelési ciklus következett. A jenben felvehető ingyen hitelből így érdemes volt immár 5 százalék fölötti kamatozású dollárt venni, de a 4 százalék fölötti hozamú amerikai 10 éves államkötvény is jó befektetésnek tűnt (carry trade).

Miután a részvénypiacokon szakadatlan emelkedés zajlik 2 év, ami idén még be is gyorsult, sokan a jenhitelből részvényeket vettek, sőt, a lelkesedés még a bitcoinra is kiterjedt, így az olcsó jenhitelből mindent megvettek, amiben árfolyamnyereséget vártak, de a japán megtakarítóknak is megtetszett a dollárbefektetés, hisz azon érdemi hozamot érhettek el, míg jenben semekkora kamatot nem kaptak.

A jegybanki bravúr

A japán jegybank ráadásul nyomtatta is a jent eszközvásárlási programok keretében, így érthető, hogy szinte korlátlan lett a jen kínálata, árfolyama egyre meredekebben zuhant. A japán jegybank végül közbelépett: beszüntette az eszközvásárlási programot, sőt, megkezdte az annak során a piacra bocsátott jen visszavételét (mennyiségi szigorítás). Egyúttal erős dolláreladásba fogott, felhúzva a jen árfolyamát, végül soron kívül kamatot emelt, igaz, hogy csak 0,25 százalékos szintre.

A piaci szereplők pánikba estek, a yen alapú carry trade pozícióikat augusztus elején többségében gyorsan lezárták. A részvényárak zuhantak, ugyanezt tette a bitcoin, a jen pedig hatalmasat erősödött: a dollár árfolyama jenben visszaesett az év eleji 140 körüli szintre. A piacok ezután megnyugodtak, és miután várható volt egy gyors amerikai kamatcsökkentési ciklus, emellett a japán jegybank is elszántnak tűnt, úgy tűnt, hogy a probléma rendeződött.

Szeptemberben újra kezdték

Szeptember közepén azonban megfordult a jen, és ismét gyengülésbe kezdett, ami október folyamán fel is gyorsult. A dollár árfolyama 154 jen lett, ami még biztonságos távolságra van a japán jegybanknak kényelmetlen 160 fölötti szinttől, de további jengyengülés esetén mégiscsak hamar eljuthat oda. Eközben az amerikai 10 éves államkötvény hozama a szeptember közepi 3,6 százalékról 4,3 százalékra ugrott, ami azt jelzi, hogy lelassultak az amerikai kamatcsökkentési várakozások.

Dollár/jen, 1 év Kép: stooq.com

A jen és a dollár jegybanki alapkamata közti különbség még mindig nagy, ugyanakkor a 10 éves hozamban is újra nőtt a különbség, így ismét vonzó lett a hozamkülönbözetre spekulálni, pláne, hogy a jen árfolyama újra ereszkedik. Ezzel párhuzamosan az amerikai tőzsdeindexek is ismét nekilendültek, és szinte nap, mint nap új örökös csúcsot döntenek. Végül még a bitcoint is elkapta a vásárlók lendülete, és ára több hónap után újra 70 ezer dollár fölé emelkedett.

Úgy tűnik, a piacokon zajlik a korábbi őrület, és minden jel arra mutat, hogy ebben a kiújult jen alapú carry trade is jelentős szerepet kap. Kérdés, hogy a japán jegybank mikor fogja úgy érezni, hogy megint be kell avatkoznia, és tud-e hasonló hatékonyságot mutatni, mint 3 hónapja. Az őrület most már vélhetően kitart az amerikai elnökválasztásig: nem kizárt, hogy utána a befektetők elkezdik zsebre tenni a gyorsan szerzett újabb profitot.

Az euróra már nem terjed ki

Egy érdekesség, hogy mindeközben az eurózónás hozamok nem emelkednek, sőt, csökkennek, annak köszönhetően, hogy az Európai Központi Bank (EKB) gyorsítani tervezi a kamatcsökkentési ciklust. Az eurózóna országainak 10 éves államkötvényei nagyrészt 2-3 százalék közötti hozammal vásárolhatók, csak néhány van, amelyik 3 százalék fölött áll. Így az euró és a jen között már vélhetően nincs carry trade, ami az egyik oka lehet, hogy az euró gyengült a dollárhoz képest október folyamán.