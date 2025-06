Új befektetési sztori? 6,5 százalék kamatot kínál euróban az egyik állampapír

Az eurós befektetés előtt álló magánszemélyeknek érdemes lehet a magyar állampapír mellett a szomszédos országok lakossági kötvénykínálatát is átnézni: a legjobb ajánlat most egy 7 éven keresztül évi fix 6,5 százalék kamatot fizető, eurós állampapír, Romániából. A befektetés magyarországi ügyfeleknek is elérhető, de van pár akadály, amit át kell ugrani.