Brüsszelben és a „nyugatos” romániai körökben máris riadót fújtak a megismételt romániai elnökválasztás első fordulója után: a szuverenista, nyíltan magyarellenes jelölt nagyot nyert, a miniszterelnök azóta lemondott, vagyis nem jött be a papírforma. Az unió ráadásul most egy úgynevezett rebellis peremvidék létrejöttétől is tarthat. Itt írtuk meg az előzményeket >>>