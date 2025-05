Szép osztaléktömeget kapnak idén is a magyar blue chip részvénytulajdonosok, és ahogy korábban is, a közepes kapitalizációjú társaságok papírjaiból is érdemes lehet válogatni osztalékért. Utoljára kedden kellett (valójában nem igazán kellett) izgulni, hogy a Richter jelenlévő részvényesei áldásukat adják-e az igazgatóság osztalékjavaslatára a közgyűlésen. A pozitív döntésük után így néz ki most, mennyi osztalékot fizet a négy vezető részvény kibocsátója (zárójelben az osztalékkal elérhető hozam a szerda árfolyamok alapján).

OTP Bank : 270 milliárd forint, részvényenként 999 forint – osztalékhozam: 3,8 százalék

: 270 milliárd forint, részvényenként 999 forint – Mol: 220 milliárd forint, egyenként 275 forint – osztalékhozam: 9,2 százalék

220 milliárd forint, egyenként 275 forint – Richter : 93 milliárd forint, 509 forint/részvény – osztalékhozam: 4,7 százalék

: 93 milliárd forint, 509 forint/részvény – Magyar Telekom: 90,9 milliárd forint, 100 forint/részvény + 39,1 milliárd forint részvény visszavásárlás, 43 forint/részvény – összesített részvényesi hozam: 8,4 százalék

A Magyar Telekomnál a részvényesi javadalmazás két részből áll, az osztalékból és a részvény-visszavásárlásokból, a kettőt érdemes egyben értékelni. A részvényvásárlást a cég egy napon bonyolítja le, aukciós formában, majd egy év múlva a sikeresen megszerzett részvényeket kivonja. Ez így jó hír a többi részvényesnek:

a nyereség kevesebb számú részvény közt oszlik szét, a magasabb EPS pedig magasabb árfolyamot eredményezhet

az osztalékot is kevesebb részvényre kell szétosztani

Az OTP-nél a 999 forintos összeg még változhat, a bank ugyanis jelenleg is aktívan vásárolja saját részvényeit (ennek hátterét itt írtuk meg), de ezeket az értékpapírokat nem tervezi bevonni a pénzintézet, ugyanakkor osztalékot nem fizet a bank saját magának, ezért az ezután a részvények után járó pénzt is a többiek kapják meg.

Összesen 713 milliárd forint megy ki a cégek kasszájából a négy blue chip részvényeseihez, nagyságrendileg a tavalyi GDP 0,9 százaléka.

A midcap papírok közül a legismertebb osztalékrészvény az ANY Nyomda, a társaság évtizedek óta (egy-két kivételt leszámítva) a teljes évi nyereségét kifizeti osztalékként. Idén „csak” a 92 százalékát. Részvényenként 450 lesz a kifizetés, vagyis 7,1 százalékos osztalékhozamért lehetett még szerdán is venni ANY-részvényt.

A szomszédban is szépen fizetnek a csúcscégek

A régióban találunk ennél magasabb hozamokat is, nem kell messze menni értük, itt van például a szomszédos Románia. Ahol érdemes megállni a Banca Transilvaniánál (BT), ez volt az a pénzintézet, amely megvette az OTP Bank Romaniát. A közgyűlésük egybeesett az OTP-ével (április 25.), ahol a Romániában piacvezető BT részvényesei jóváhagyták a tavalyi 3,53 milliárd lej (286 milliárd forint) nettó nyereségből 1,59 milliárd lej kifizetését osztalékként. De ezzel nem ért véget a javadalmazás: a jelenlegi magánrészvényesek ugyanis ingyen kapnak további részvényeket, minden ezer darab után 189-et. Ennek fedezete a tavalyi nyereségből fennmaradó további 1,73 milliárd lej, amit tőkésítenek. Önmagában az osztalék 6,2 százalék hozammal ér fel, de az ingyenes részvényjuttatással körülbelül ennek duplája lesz az idei javadalmazás.

Az olajipari óriás, az OMV Petrom részvényesei is túl vannak a közgyűlésen, ahol rekord osztalékot szavaztak meg, a tavalyi profitból 2,8 milliárd lejt (227 milliárd forint) osztanak szét. A cég fő részvényese 51 százalékkal az osztrák OMV, míg a román államnak 20,7 százalékos befolyása van. A kifizetésre váró osztalék összege nagyságrendileg annyi mint a Molnál, az egy részvényre jutó hozam azonban alacsonyabb, csak 6,3 százalék.

Magas osztalékhozam realizálható a Hidroelectrica részvényekkel is, a tulajdonosok közt 4 milliárd lejt (324 milliárd forint) osztanak szét, ami 7,4 százalékos hozamot ígér.

Dupláztak a lengyel cégek

A lengyel részvénypiac kiugróan jól teljesített az első negyedévben, de a WIG-30 index idei több mint 23 százalékos növekedése mögött részben az áll, hogy számos kibocsátó magas osztalékot fizet a tavalyi nyeresége alapján. A Pekao TFI befektetési alap becslése szerint a közkézhányadra jutó osztalék összege idén 20 milliárd złoty körül alakul (1880 milliárd forint), ami duplája a tavalyinak.

A PKO Bank pedig bejelentette, a tavalyi nyeresége 75 százalékát tervezi kifizetni osztalékként, ami 7,6 százalékos hozammal ér fel.

Az elmúlt években a Mollal jelentős kúthálózat csere és vásárlási ügyletben érdekelt Orlennél is szépen csenget a kassza, a menedzsment 6 złoty/részvény javaslata 8,8 százalékos osztalékhozamot biztosít.