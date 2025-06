Megállapodott az AutoWallis csoport az elektromos autókat fejlesztő NIO márka kizárólagos importőri jogainak megszerzéséről régiónk legjelentősebb potenciállal bíró elektromos autós piacain, így Magyarország mellett Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban és Romániában. Az értékesítés várhatóan 2025 utolsó negyedévében indul hazánkban és Ausztriában, 2026-tól pedig a többi országban.

A NIO 2021-ben lépett be Norvégia, majd 2022-ben Svédország, Dánia, Hollandia és Németország piacaira. Az akkucsere-állomásokat gyártó üzemét Biatorbágyon üzemeltető, 2014-ben alapított sanghaji székhelyű vállalat 2018-ban lépett a New York-i tőzsdére, ami mellett részvényeit a hongkongi és szingapúri tőzsdéken is jegyzik.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a megállapodás kapcsán elmondta: „Büszkék vagyunk rá, hogy a világ egyik legizgalmasabb autómárkájának leszünk partnerei régiónkban, először öt országban. A NIO innovációs ereje inspiráló, így nagy várakozással tekintünk az együttműködésre új partnerünkkel.”

Thijs Meijling, a NIO európai üzletágának vezetője hozzátette: „A közép- és kelet-európai piacra lépés jelentős mérföldkő a NIO életében. Az AutoWallis-ban egy erős és tapasztalt partnerre találtunk, aki ismeri és érti a régió dinamikáját, és osztja a prémium, intelligens és fenntartható mobilitásról alkotott elképzeléseinket."

A NIO egyedi innovációja az általa gyártott elektromos autók cserélhető akkumulátorcsomagja: a NIO autóit más hasonló modellekhez hasonlóan töltőoszlopokról és hálózatról is lehet tölteni, de azok egyedi tervezése lehetővé teszi a teljes akkumulátorcsomag cseréjét kevesebb mint 3 perc alatt. A cég jelenleg 60 akkumulátorcserélő állomást üzemeltet Európában.