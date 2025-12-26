Az ezüst ára pénteken először átlépte a 75 dolláros (kb. 25 ezer forint) határt, az arany és a platina ára is történelmi csúcsra ugrott, mivel az amerikai kamatcsökkentésekre és a geopolitikai bizonytalanságokra vonatkozó fogadások táplálták a befektetői keresletet – adta hírül a Reuters.

Az arany spot ára unciánként 0,6 százalékkal 4505,30 dollárra (mintegy 1,5 millió forint) emelkedett 11:31-kor, miután korábban elérte a 4530,60 dolláros rekordot, míg az amerikai arany határidős árfolyama 0,7 százalékkal 4534 dollárra nőtt.

Az alacsonyabb amerikai kamatlábak kilátásai továbbra is támogatják az arany és az ezüst iránti keresletet, mindkét fém árfolyamát új rekordmagasságokba emelve

– fogalmazta meg Giovanni Staunovo, az UBS elemzője, aki szerint „az alacsony likviditás felerősíti a volatilitást az összes nemesfém esetében”.

A sárga nemesfém várhatóan 1979 óta a legnagyobb éves erősödését produkálja, amit a Fed lazítása, a jegybanki vásárlások, az ETF-beáramlások és a folyamatban lévő dedollarizációs trendek is támogatnak.

A piacok jelenleg két kamatcsökkentést áraznak be a jövő évre, a mérsékeltebb amerikai Federal Reserve várható működése miatt, miközben a hozam nélküli eszközök – mint például az arany – továbbra is jól támogatottak maradnak.

A fizikai keresleti oldalon az aranyra vonatkozó diszkontok Indiában több mint hat hónapos csúcsra szöktek fel ezen a héten, míg Kínában a diszkontok a múlt heti ötéves csúcsokhoz képest megzuhantak.

Az ezüst spot ára 2,4 százalékkal 73,68 dollárra ugrott unciánként, miután elérte a történelmi tetőpontot jelentő 75,62 dollárt, folytatva azt a meteorikus szárnyalást, melynek során az árak az év elejétől számítva 158 százalékkal emelkedtek a kínálati hiányok, az Egyesült Államokban kritikus fontosságú ásványként való besorolás és az erős ipari kereslet miatt.

A platina spot ára 5,3 százalékkal, unciánként 2338,20 dollárra emelkedett, miután korábban rekordmagas szintet, 2448,25 dollárt ért el, míg a palládium 7,5 százalékkal, 1809,93 dollárra erősödött, miután az előző kereskedési napon hároméves csúcsot ért el.

Minden nemesfém heti emelkedés felé tart, a platina pedig rekordot döntött a legerősebb heti emelkedésben.