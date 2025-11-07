Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
- Az euró hét órakor 386,35 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 386,10 forintnál.
- A dollár jegyzése 334,62 forintról 334,99 forintra emelkedett,
- a svájci franké pedig 414,61 forintról 414,74 forintra nőtt.
Az euró jegyzése 1,1536 dollárra változott a csütörtök esti 1,1538 dollárról.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
