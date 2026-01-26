2025-ben is folyamatosan vizsgálta a gyermekek védelmére vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályok betartását a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Tavaly az alkoholtartalmú italokkal történő kiszolgálás tilalmának megsértése miatt 362 millió forint bírságot szabott ki a hatóság szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok.

A reklámszabályok és a kereskedelmi előírások megsértése miatt 20 millió forint bírságot róttak ki a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársak – közölte az NKFH.

A vizsgálatok 2026-ban is folyamatosak. A tavalyi ellenőrzések kiterjedtek többek között az alkoholtartalmú italok és a vízipipa 18 éven aluliak számára történő tiltott kiszolgálására és értékesítésére is.

A kormányhivatalok összesen 843 ellenőrzést hajtottak végre, melyek közül 232 esetben állapítottak meg jogsértést, így a kifogásolási arány 28 százalék volt.

Az ellenőrzéseket kereskedelmi egységekben, italboltokban, benzinkutaknál, fesztiválokon és trafikokban végezték a hatóság munkatársai. Bírság kiszabására összesen 362 millió forint összegben került sor, több eljárás azonban még folyamatban van.

Ezen túlmenően folyamatos ellenőrzések történtek a gyermek- és fiatalkorúakat érintő reklámszabályok, a kereskedelmi előírások, valamint az influenszerek által közzétett, esetlegesen reklámnak minősülő tartalmak tekintetében. A kormányhivatalok munkatársai e körben összesen 258 ellenőrzést hajtottak végre, melyek során 23 esetben tártak fel jogsértést a vizsgált vállalkozások működésében. Leggyakrabban – 13 százalékban a reklámszabályok megsértésével szembesültek az ellenőrök.

A jogsértő vállalkozások több esetben oktatási intézménytől számított 200 méteren belül, szabadtéri reklámhordozón vagy kirakatban jelenítettek meg alkoholreklámot, de előfordult olyan is, amikor a webáruház nyitóoldalán – mely oldalra a belépés minden látogató számára korlátozások nélkül lehetséges – alkoholtartalmú italokat népszerűsítettek.

A hatóság munkatársai összességében 20 millió forint bírságot szabtak ki a reklámszabályok és a kereskedelmi előírások megsértése miatt.

Mindezeken felül a gyermekek védelme érdekében a fogyasztóvédelem eszközeivel is indokolt volt megvizsgálni, hogy a nyári és őszi gyermektáborok megfelelnek-e a jogszabályoknak. Az ellenőrzés során a kormányhivatalok a tábor szervezésében és lebonyolításában részt vevő személyek részére előírt, erkölcsi igazolvány meglétére vonatkozó nyilatkozatokat vizsgálták. A kormányhivatalok összesen 226 ellenőrzést hajtottak végre. Az összes ellenőrzés közül 23 során merült fel kifogás, ebből 17 esetben sem az erkölcsi bizonyítvány, sem pedig az arra vonatkozó nyilatkozatot nem tudták bemutatni.