Világszerte több mint 850 ezer járművet hív vissza tűzveszély miatt a Ford, az oka az 1,5 literes EcoBoost motor hibája. Európában a Ford Kuga érintett, az Egyesült Államokban már nyolc járműtüzet is összefüggésbe hoztak a felmerült problémával. A gyártó első lépésként szoftverfrissítéssel igyekszik a kockázatot csökkenteni.

A német autóklub, az ADAC közölte, a visszahívás a 25S76-os kód alatt fut, és az 1,5 literes EcoBoost motorral szerelt modellekre vonatkozik. Európában elsősorban a Ford Kuga érintett, mert a Bronco és az Escape típusokat hivatalosan nem forgalmazzák.

Bár a kontinensen még tűzesetet nem regisztráltak, a hatóságok szerint a kockázat valós, ezért igenis indokolt a visszahívás.

Az ADAC szerint egy meghibásodott nagynyomású befecskendező szelep a körülírt hiba forrása. Az érintett motoroknál a szelep megrepedhet, ami üzemanyag-szivárgáshoz vezethet. A kifolyó benzin a forró motorblokkra kerülhet, az égéstermék-elvezető rendszer közelsége miatt pedig konkrét tűzveszély alakulhat ki – részletezték.

A visszahívás pedig azon járműveket érinti, amelyeket 2018. november 19. és 2024. május 28. között gyártottak, és az említett motorral szereltek.

A Ford első lépésként szoftverfrissítést alkalmaz, amely képes felismerni a befecskendező szelep esetleges repedéseit, és szükség esetén beavatkozik a tűzveszély csökkentése érdekében.

A márka ugyan folyamatosan értesíti az érintett járműtulajdonosokat, ugyanakkor az ADAC azt javasolja, hogy aki bizonytalan, közvetlenül vegye fel a kapcsolatot márkaszervizével.