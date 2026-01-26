A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,20 pontos emelkedéssel, 125 062,01 ponton nyitott hétfőn.
Az elbizonytalanodó nemzetközi befektetői hangulat miatt csökkenéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) hétfőn az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Pénteken a BÉT részvényindexe, a BUX 135,4 pontos, 0,11 százalékos csökkenéssel, 125 061,81 ponton zárt.
Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában jelezte: a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 39 460 forintnál adódik a következő fontos ellenállás, támasz pedig 37 110 forintnál látható. Pénteken a részvény ára 310 forinttal, 0,8 százalékkal, 39 250 forintra erősödött, forgalma 13,3 milliárd forintot tett ki. Az elemző hozzátette, hogy céláremelés érkezett az OTP részvényeire, a Citi 36 500 forintról 43 900 forintra emelte az OTP-re vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul vétel.
A Richter nem tudott a 10 470 forintos ellenállás felett maradni, így az továbbra is akadályt jelent, támasz pedig 10 285 forintnál húzódik. A papír árfolyama 120 forinttal, 1,14 százalékkal, 10 420 forintra gyengült pénteken, forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.
A Mol árfolyama a 3900 forintos ellenállásnál akadt meg és végül a 3822 forintos szint alatt zárt, támasz 3700 forint közelében látható. Pénteken a részvény árfolyama 40 forinttal, 1,05 százalékkal, 3770 forintra csökkent, 6,1 milliárd forintos forgalomban.
A Magyar Telekom grafikonján 1979 és 1910 forintnál láthatóak fontosabb szintek. A papír árfolyama 14 forinttal, 0,72 százalékkal, 1934 forintra esett, forgalma 482,6 millió forint volt pénteken.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!