A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,20 pontos emelkedéssel, 125 062,01 ponton nyitott hétfőn.

Az elbizonytalanodó nemzetközi befektetői hangulat miatt csökkenéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) hétfőn az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Pénteken a BÉT részvényindexe, a BUX 135,4 pontos, 0,11 százalékos csökkenéssel, 125 061,81 ponton zárt.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában jelezte: a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 39 460 forintnál adódik a következő fontos ellenállás, támasz pedig 37 110 forintnál látható. Pénteken a részvény ára 310 forinttal, 0,8 százalékkal, 39 250 forintra erősödött, forgalma 13,3 milliárd forintot tett ki. Az elemző hozzátette, hogy céláremelés érkezett az OTP részvényeire, a Citi 36 500 forintról 43 900 forintra emelte az OTP-re vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul vétel.

A Richter nem tudott a 10 470 forintos ellenállás felett maradni, így az továbbra is akadályt jelent, támasz pedig 10 285 forintnál húzódik. A papír árfolyama 120 forinttal, 1,14 százalékkal, 10 420 forintra gyengült pénteken, forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.

A Mol árfolyama a 3900 forintos ellenállásnál akadt meg és végül a 3822 forintos szint alatt zárt, támasz 3700 forint közelében látható. Pénteken a részvény árfolyama 40 forinttal, 1,05 százalékkal, 3770 forintra csökkent, 6,1 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom grafikonján 1979 és 1910 forintnál láthatóak fontosabb szintek. A papír árfolyama 14 forinttal, 0,72 százalékkal, 1934 forintra esett, forgalma 482,6 millió forint volt pénteken.