Minden 25. munkavállalójától megválik a Mastercard – számolt be csütörtökön a Reuters.

A Mastercard befejezte üzleti tevékenységének felülvizsgálatát, amely a teljes munkaidős alkalmazottak mintegy 4 százalékát érinti – árulta el Sachin Mehra, a fizetésfeldolgozó amerikai nagyvállalat pénzügyi igazgatója csütörtökön.

„Üzleti tevékenységünk legutóbbi stratégiai felülvizsgálata alapján arra számítunk, hogy az első negyedévben körülbelül 200 millió dolláros egyszeri szerkezetátalakítási költséget könyvelünk el”

– fogalmazott Mehra az elemzőkkel folytatott telefonbeszélgetés során az elbocsátások kapcsán.