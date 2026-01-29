Minden 25. munkavállalójától megválik a Mastercard – számolt be csütörtökön a Reuters.
A Mastercard befejezte üzleti tevékenységének felülvizsgálatát, amely a teljes munkaidős alkalmazottak mintegy 4 százalékát érinti – árulta el Sachin Mehra, a fizetésfeldolgozó amerikai nagyvállalat pénzügyi igazgatója csütörtökön.
„Üzleti tevékenységünk legutóbbi stratégiai felülvizsgálata alapján arra számítunk, hogy az első negyedévben körülbelül 200 millió dolláros egyszeri szerkezetátalakítási költséget könyvelünk el”
– fogalmazott Mehra az elemzőkkel folytatott telefonbeszélgetés során az elbocsátások kapcsán.
