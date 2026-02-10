Miután már a WhatsApp is több mint 50 millió felhasználóval rendelkezik, így az EU szemében nagy online platformnak minősül, ami azt jelenti, hogy szigorúan meg kell felelnie a digitális szolgáltatásokról és piacokról szóló uniós rendelkezéseknek (Digital Service Act és Digital Market Act).

Ennek részét képezi az is, hogy a monopolhelyzetben lévő, az uniós szabályozás szerint „kapuőröknek” nevezett technológiai óriásvállalatoknak és az általuk kínált szolgáltatásoknak szigorúan meg kell felelniük bizonyos, elsősorban versenyjogi és trösztellenes szabályozásoknak. Az Apple ennek többszörösen is az áldozatául esett, mivel a szabályok miatt az iPhone-okat drasztikusan át kellett alakítaniuk.

Kapcsolódó Újabb európai ország tiltja meg a fiataloknak a közösségi média használatát

Ezt a szabályozást a mesterséges intelligencia technológiákra is kiterjesztik, így bár hiába nyilatkozta azt Mark Zuckerberg korábban, hogy neki nincs szüksége más technológiájára, hiszen nekik van sajátjuk, az Európai Bizottságnak ehhez most lett egy-két szava.

Hétfőn ugyanis az EU arról tájékoztatta a vállalatot, hogy előzetes véleményük alapján megsértették az EU versenyjogi szabályait azzal, hogy a WhatsApp AI-szabályzata alapján kizárják a platformról a harmadik féltől származó mesterséges intelligencia technológiákat.

A Bizottság szóvivője a CNBC-nek azt nyilatkozta, hogy az ideiglenes intézkedések keretében a vizsgálat ideje alatt felszólítják a Metát, hogy a szabályzat módosítása előtti feltételek szerint biztosítsa a harmadik felek MI-vel működő asszisztenseinek hozzáférését a WhatsApp-hoz.

A Meta szóvivője szerint ugyanakkor az EU-nak nincs oka beavatkozni a WhatsApp üzleti API-jába. Hozzátette, számos mesterséges intelligencia opció létezik, amelyeket alkalmazásboltokból, operációs rendszereket keresztül, eszközökből, weboldalakról, valamint ipari partnerségeket keresztül érhetnek el a felhasználók. Szerinte a Bizottság logikája tévesen feltételezi, hogy a WhatsApp ezeknek a csevegőrobotoknak a fő terjesztési csatornája.