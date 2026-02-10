Kedden általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, inkább csak kevés helyen és kis eséllyel szakadozhat fel hosszabb időre a felhőzet. Egyre inkább a Dunától keletre fordulhat elő kis mennyiségű vegyes halmazállapotú csapadék - eső, havas eső, hóesés egyaránt -, amely délután ott is megszűnik. A déli, délkeleti szelet napközben már több helyen élénk, főleg a déli vidékeken és az Észak-Dunántúlon helyenként erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 9 fok között várható. Késő estére többnyire 0 és +5 fok közé hűl le a levegő - olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Szerdán egy melegfront hatására sokfelé felhős, borongós időben lesz részünk, eleinte helyenként a Dunántúlon és a déli tájakon süthet ki a nap. Reggel havas eső, kisebb havazás az északi tájakon előfordulhat, majd délután egyre többfelé ered el az eső, illetve alakulhat ki zápor. A déli, délkeleti szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Kora reggelre -3 és +2 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután az Északi-középhegység térségében csak 2-5, máshol 6-13 fokot mutathatnak a hőmérők.

Csütörtökön kezdetben többfelé eshet, délután kevés helyen alakul ki eső, zápor. A felhőátvonulások mellett helyenként hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. A délkeleti, déli szél élénk, északnyugaton erős marad. A minimumok 0 és +6, a maximumok 7 és 15 fok között alakulnak.

Pénteken ország keleti felén lehet felhős, többfelé esős, máshol többnyire napos időre, felhőátvonulásokra készülhetünk. Legfeljebb egy-egy futó zápor fordulhat elő. Az északnyugati szél a Dunántúlon és középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 0, +6, délután 7-14 fokra van kilátás - írta az Időkép.