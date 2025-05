Több mint 10.000 látogató vett részt a DOGZ Fesztiválon – háromszor annyian, mint az előző

eseményen.

Voltak köztük hobbikutyások, profi kiképzők, állatvédők, szakemberek, orvosok és kíváncsi érdeklődők, családok is.

Kép: Economx

A szervezők számos interaktív programmal készültek: kutyás bemutatók, tréningworkshopok, örökbefogadó pontok, állatorvosi tanácsadások, de még a közelmúltbeli majálisokat idéző vurstlis játékok is elérhetők voltak.

Kép: Economx

A kiállítók között hazai és nemzetközi márkák is megjelentek, így egyedülálló lehetőség nyílt különböző kutyás szolgáltatások kipróbálására. Sőt, állatotthonok is egész nap rendelkezésre álltak kis védenceikkel, így akár az örökbefogadás folyamatát is el lehetett indítani az eseményen.

Indul a falkaséta

A szinte megszámlálhatatlan programelem között találhattuk a falkasétákat, ezen belül

idén a tacskók kerültek a középpontba: a magyar rekord felállítására készültek a szervezők.

Ennek hitelesítését a Magyar Rekord Egyesület végezte, és sikerült is csúcsot állítani: a

helyszínen megjelent 502 egyedből álló tacskósereg immár a hazai kutyás történelem része lett. Olyannyira, hogy az esemény gyakorlatilag világhírre tett szert: a CNN, az BBC vagy a The Independent is beszámolt róla.

A szervezők a következő évre a Guinness Rekord megdöntését tűzték ki célul.

A fesztiválon adták át az idén életre hívott DOGZ-díjakat is. A szakmai zsűri a Kommunikációval a kutyákért elismerést dr. Kajó Cecília állatvédelmi szakjogásznak ítélte.

Kommunikációval a kutyákért díj - dr. Kajó Cecília állatvédelmi szakjogász és Ziegler Gábor, az Indamedia vezérigazgatója

A kutyás szakemberek munkájának elismerésére szolgáló We love Dogz különdíjat Csörgő Balázs kutyakiképző vehette át.

We love Dogz különdíj - Molnár Eszter (Doggo), Csörgő Balázs kutyakiképző és Reiber Gabriella, a We love Dogz ügyvezetője

A közönség is szavazott, aki a Példamutató gazdi díjazottjának Erős Antónia műsorvezetőt választotta.

Erős Antónia Kép: Economx

Az ingyenes eseményen kiemelt figyelmet szenteltek a felelős állattartás témájának: az érdeklődők gyakorlati tanácsokat kaphattak a kutyanevelésről, a táplálkozásról és az állategészségügyről is.

A fesztiválon debütált egy hiánypótló könyv is : Értsd a kutyád! – a modern gazdik kézikönyve

Udvarhelyi-Tóth Kata biológus és kutyaiskolai oktató, illetve Csörgő Balázs, a Dog Solution kutyaiskola alapítójának közös szerzeménye, nagyszerű tanácsokkal és gyakorlati útmutatókkal.

Udvarhelyi-Tóth Kata és Csörgő Balázs - a könyv szerzői

A modern gazdiknak szóló kötet segít, hogy jobban megértsük kutyusunk kommunikációját, viselkedését és fejlődését - Prof. Csányi Vilmos ajánlásával.

A fesztivál barátságos, nyitott légköre egy igazi, hasonló érdeklődésen alapuló közösségi élményt nyújtott az embereknek - közölték a szervezők.