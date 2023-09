„Magánélet? Milyen magánélet?” - vágott vissza két héttel ezelőtt Giorgia Meloni a „Porta a Porta” magyarul Háztól-házig című olasz talkshow-ban, miközben ironikus mosolyt villantott Bruno Vespa sztárújságírónak, amikor megkérdezték tőle, mit csinál a szabadidejében.

Meloni, akit pont egy évvel ezelőtt választottak meg az olaszok, és rá egy hónappal később esküdött fel Olaszország első női miniszterelnökeként, elárulta, hogy a magánéletében csak azokra a dolgokra van ideje, amelyeket „feltétlenül el kell végezni”.

„Nem telik el nap, hogy ne kérdezném meg magamtól, vajon ugyanaz az ember vagyok-e még mindig, aki voltam” - vallotta be Meloni a kormánybarát média, a RAI stúdiójában összegyűlt talk-show közönségének.

Elmosódott radikális jelszavak

Az elmúlt egy évben a 46 éves Meloni mintha elfelejtette volna azokat a radikális szlogeneket, amelyek a kampánya szerves tartozékai voltak. Persze, szigorúan konzervatív eszmék szerint próbálja alakítgatni a belpolitikát, ám gazdasági téren többé-kevésbé folytatta elődje, Mario Draghi viszonylag sikeres politikáját - írja a DW, az elmúlt egy évet értékelő cikkében..

Mindeközben az európai szintéren már-már mérsékeltnek mutatkozik. Mostanában nem hallani tőle fanyar kritikákat az EU-val kapcsolatban, és úgy tűnik, inkább barátokat és szövetségeseket igyekszik keresni, sem mint ellenségeket. A radikális kiszólásokat valójában meghagyja koalíciós partnereinek és egyben helyetteseinek: Matteo Salvini nek (Lega) és Antonio Tajani nak, az ország külügyminiszterének, a Forza Italia vezetőjének.





Van némi politikai múltam, tudok alkalmazkodni a változó valósághoz

- mondja Meloni.

Úgy tűnik, már az európai partnerek is túlteszik magukat néhány olyan „apróságon”, minthogy az neofasiszta gyökerű Olaszország Fivérei elnöke a nem túl távoli múltban Benito Mussolinit dicsőítette.

Sőt, Brüsszelben meglepődve konstatálják hogy az olasz vezető milyen szelíd modorú és halk szavú lett.

Amikor Meloni hivatalba lépett, azt ígérte, hogy eget rengető változtatásokat fog elérni Brüsszelben, és jóval rámenősebben érvényesíteni majd az olasz érdekeket. Azóta persze megértette, hogy ez sokkal hatékonyabb, ha ezt az érdekérvényesítést csendben, a színfalak mögött csinálja.

Egy római sajtótájékoztatón, amelyet Olaf Scholz kancellárral, a német szociáldemokraták vezetőjével együtt tartott, Meloni újságíróknak azt mondta, hogy mindketten egyetértenek a legfontosabb politikai területeken, és pragmatikus együttműködésre törekszenek. Scholz láthatólag nem ellenkezett. Emellett úgy tűnik, Meloni az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel is kiegyensúlyozott kapcsolatot épített ki.

Ám van egy prózaibb ok, amiért Meloni megbékélhetett Európával, ez pedig az a tény, hogy Brüsszel még mindig küldi a pénzt.

Olaszország az egyik legnagyobb kedvezményezettje az EU koronavírus utáni helyreállítási alapjának, és 190 milliárd eurót kapott kölcsönök és támogatások formájában.

És amikor júliusban fennakadás történt az Olaszországnak folyósított újabb részlet kifizetésében, von der Leyen rögtön előállt egy megoldási javaslattal.

Némi szimbiózis von der Leyennel

Az olaszországi Lampedusa szigetén nemrégiben tett látogatásuk során von der Leyen és Meloni úgy tűnt, hogy a migrációs politikát illetően is szinte egy húron pendülnek. Ez a határok ellenőrzését, az érkezők számának csökkentését és a tranzitországokkal való szorosabb együttműködést jelenti.

Meloni javaslata, miszerint a haditengerészetnek blokád alá kellene vennie Észak-Afrika partjait, volt csupán az egyetlen, amely nem nyerte el von der Leyen támogatását.

Giorgia Meloni: Olaszország nem válhat Európa menekülttáborává Az olasz kormányfő az ENSZ-közgyűlésén New Yorkban azt hangsúlyozta, hogy tarthatatlan nyomás alá helyezi hazáját a Lampedusára érkező, migránsokat szállító bárkák sokasága. Bővebben>>>

Lampedusán azonban kritikák is érték Melonit. Egy neve elhallgatását kérő lakos a DW-nek azt mondta, hogy Meloni csak beszél, és semmit sem ért el. Az érkezők kétszer annyian vannak, mint egy évvel ezelőtt - panaszolta egy helyi asszony.

Barátszerző körúton

Összességében azonban Meloni népszerűségi mutatói minden idők legmagasabbjának számítanak, ami azért nem semmi, pláne Olaszországban. Egy augusztusi mérés szerint az olaszok 53 százaléka elégedett a miniszterelnökük teljesítményével.

Más kérdés, hogy Meloni erősen konzervatív családpolitikai irányvonala vitákat és időnként tüntetéseket is kivált. Jó barátjához, Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz hasonlóan ugyanis Meloni is azt vallja, hogy a család kizárólag csak apából, anyából és gyermekekből állhat.

Kép: Facebook/Orbán Viktor

Szeptember közepén, a kétévente megrendezett budapesti demográfiai csúcstalálkozón, is azt hangoztatta, hogy a nemzet megmentéséhez elengedhetetlen a lehető legmagasabb születési arányszám. Világnézetében nincs helye az azonos nemű szülőknek, a béranyáknak és az abortuszoknak, és az olasz vezető

kitart vezérelve mellett: „Nő vagyok, olasz, anya, keresztény”.

Ezek azok az értékeket a mai kultúrában amit folyamatosan támadnak - panaszolta Meloni a Budapesten összegyűlt és őt áhítattal figyelő közönségnek.

Tény, hogy Olaszországban a fiatal családok és a gyermekek számára nyújtott magasabb szociális juttatások is épp ezt az ideológiát tükrözik. Ugyanakkor az azonos nemű párok szülői jogait korlátozzák.

Ukrajna oldalán

Az EU és a G7-országok vezetői mondhatni tulajdonképpen megkönnyebbültek, amikor Meloni feltétel nélküli támogatásáról biztosította Ukrajnát az Oroszországgal vívott háborúban. Joe Biden amerikai elnök méltatta Meloni álláspontját arról, hogy Ukrajna védelme egyben Európa szabadságát is védi.

Remélem, kedves leszel hozzám

- viccelődött Biden, amikor Meloni idén nyáron meglátogatta őt a Fehér Házban. Meloni sokatmondó nevetéssel válaszolt. Biden alig egy évvel ezelőtt még a demokráciára leselkedő veszélynek bélyegezte választási győzelmét.

A külpolitikában teljesen tapasztalatlan Meloni a közelmúltban Új-Delhiben tartott G20-as találkozón is próbált barátokat gyűjteni. Az indiai miniszterelnök, Narendra Modi és Meloni között látható kémia, izgatott kommenteket váltott ki a közösségi médiában. A Meloni és a Modi nevek gyorsan össze is olvadtak „Melodi-vá”.

La versione di Giorgia

Meloni mindenesetre úgy érzi, jól teljesített első évében. A szeptember elején megjelent „La versione di Giorgia” című olasz nyelvű, könyv formájú interjúban tudatta, hogy bár kormánya is követ el hibákat, de „jóhiszeműen, szeretettel és alázattal” dolgozik. A legtöbb elődjével ellentétben ő nem fog idő előtt lemondani a kormányválságok nyomán - jelentette ki. A teljes öt évet végig kívánja kormányozni.

Giuseppe Conte, a baloldali 5 Csillag Mozgalom vezetője oda is szúrt gyorsan Meloni önértékelésének:

Blöfföl

- mondta a volt miniszterelnök, majd így folytattta: „Meloni? Mindezt egy olyan év után, amikor az egekbe szöktek a benzinárak, a megélhetési költségek és a kontrollálatlan migráció?”