„Nem szoktuk bevallani, de valójában itt Magyarországon a nők tartják össze a családokat” – jelentette ki Orbán Viktor a Budapesti Demográfiai Csúcson, majd ezzel kapcsolatban elmondta: ki fogják terjeszteni az szja-mentességet a harminc év alatti, és a 4 gyerekes anyák mellett a háromgyerekes édesanyákra is.

Várom a pillanatot, amikor a pénzügyminiszter ellankad

– tette hozzá a kormányfő, valószínűleg azért, mert Varga Mihály pénzügyminiszternek van még gondja a költségvetéssel, valamint a kassza hiányával.

Az adómentesség kiterjesztését az is valószínűsíti, hogy Orbán Viktor már most politikai üzenetet kreált a kérdésből. A rendezvényen többek között arra emlékeztette hallgatóságát, hogy jövőre európai parlamenti választások lesznek, és szerinte minden adott ahhoz, hogy egy átkaroló hadművelettel a magunk javára fordítsuk az előviszonyokat, és közben nekünk, magyaroknak el kell végeznünk a házi feladatunkat: össze kell állítani a magyar családpolitika 2.0 programját.

Sőt, beszéde végén a miniszterelnök azt kívánta a jelenlévőknek, hogy a családbarát erők nyerjék meg otthon a választásokat, és jövő tavasszal pedig nyerjük meg együtt az európai parlamenti választást, és csináljuk meg közösen az európai családpolitikai fordulatot.

Nagyon gyorsan realizálódni szoktak Orbán Viktor politikai üzenetei

– reagált az Economxnak Lentner Csaba közgazdász professzor. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) oktatója szerint nem kell sokat várni,

akár már 2023-ban a parlament elé kerülhetnek a szükséges végrehajtási rendeletek.

Azt a gazdasági szakértő is elismerte, hogy ugyan sem a 2023-as, sem pedig a 2024-es költségvetés nem nevezhető sziklaszilárdnak, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy családvédelmi kérdésekre mindig volt/van pénz, hiszen ez a kormányzat egyik fő üzenete.

Ez a megvalósítás előtti utolsó nagy bejelentés

– szögezte le Lentner Csaba, hozzáfűzve: ezután már a tettek következnek.

Lentner Csaba közgazdász professzor (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)Kép: Economx

Amennyiben 190 ezer háromgyermekes édesanyáról beszélünk, akkor az ő szja-mentességük bruttó 200 milliárd forintba kerülne. Ugyanakkor ez az összeg nagyságrendileg csökkenthető. Hiszen ezek anyák már így is több adókedvezményben részesül(het)nek, ilyen lehet a fiatal házasok adókedvezménye, a gyermekek után járó kedvezmények, vagy épp a 25 éven aluliakra vonatkozó adómentesség – magyarázta.

A fentiek értelmében a közgazdász szerint a három gyermekes édesanyák szja-mentessége jelenleg nem kerülne többe, mint 120-150 milliárd forint.

Hiszen az életszerű az, hogy a teljes adómentesség felé vezető út egyik édesanya esetében sem ezzel a lépéssel kezdődik.

Lentner Csaba ezért is állítja, hogy nem jelenthet nagy villámcsapást a költségvetésnek az intézkedés bevezetése.

Az biztos, hogy 2024-ben ez éles lesz, de lehet hogy már hamarabb

– válaszolta arra a felvetésünkre, hogy vajon mikor vezethetik be az újabb kedvezményt. Az egyetemi tanár azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy már az idei szja-elszámolásnál megjelenjen ez a lehetőség, amennyiben az édesanya adókerete még nem merült ki.

A gazdasági szakértő ugyanakkor kiemelte azt is, hogy egy jövőbe mutató kezdeményezésről van szó, és egy családvédelmi támogatásnál nem elsősorban az idei, vagy a következő év büdzséje az elsődleges szempont. A három gyermekes édesanyák adómentessége egy fontos alkotóelem, ami a gyermeknevelést segíti, illeszkedik a kormány családpolitikai tervéhez, és amelynek célja a 2,1-es termékenységi ráta elérése – fogalmazott Lentner Csaba.

Csák János kulturális és innovációs miniszter tegnap a Kossuth Rádióban is valami hasonlóra gondolhatott, amikor arról beszélt, ahhoz, hogy mi, magyarok ötszáz vagy ezer év múlva is megőrizzük a kultúránkat, családok kellenek és robusztus gazdaság, és ami e kettőt összeköti, az bizonyos esetekben az szja-mentesség, amelyet a négy gyermekesek után a három gyermekesekre is kiterjesztenének – hangsúlyozta a tárcavezető.