Nem várt problémával szembesülhettek azok az állampapír megtakarítók, akik az elmúlt napokban a szokott módon próbáltak pénzt utalni a Magyar Államkincstárnál (MÁK) vezetett értékpapír számlára.

Elsőként az ügyfelek a saját számlavezető bankjuknál kereshették a hiba okát, de hamar kiderült, az utalások rendben teljesültek a bank oldaláról, a pénz el is indult, de visszapattant a kincstári számlákról. Nem segített az sem, ha az ügyfél azonnali utalás helyett értéknapos utalást választott, ebben az esetben a pénz eltűnt az egyenlegéről, majd 4 óra múlva újra megjelent a szóban forgó összeg, a banki kimutatásban mindez úgy jelent meg, mintha a MÁK visszautalta volna a pénzt.

Lapunk kereste a MÁK sajtóosztályát, megkérdeztük, mi az oka a nem teljesülő átutalásoknak. Amint megkapjuk a hivatalos választ, frissítjük a cikket.

Ügyfélként érdeklődtünk a MÁK ügyfélszolgálatán is, ahol azt a választ kaptuk, hogy május 15-én megváltoztak a kincstári forint gyűjtőszámlák. Sokan erről nem értesültek, problémát azoknak jelent, akik évek óta rendelkezik értékpapírszámlával a MÁK-nál és a banki applikációban egyszerűen csak a korábban elmentett bankszámlaszámra utalnak, akár tetszőleges időpontokban, vagy rendszeres átutalást választva.

Ez például az egyik ilyen gyűjtőszámla: 10002003-93489306-00000000, május 15-ig ide is beérkeztek a forint utalások, viszont a közleménybe be kellett írni a 8 számjegyű egyedi azonosítószámot. Az ügyfélszolgálaton most azt mondták, hogy a gyűjtő számlaszám már nem él, az ügyfelek a MobilKincstár applikációban, vagy a Webkincstári felületen a személyes profilban találhatják meg az új számlaszámot, amely egyébként csak az utolsó 8 számjegynél tér el az eddigi gyűjtőszámlától. Ez már teljesen egyedi számla, a közleménybe nem kell beírni semmit, aki eddig nem ezt használta, mostantól ez kell a sikeres átutalásokhoz.

A régi gyűjtőszámláról visszapattanó utalásokról és a teendőkről eddig nem jelent meg tájékoztatás a Kincstár online felületein.