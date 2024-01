ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Tavaly 14,7 milliónál több utas fordult meg a Liszt Ferenc Repülőtéren, ami a járvány előtti szint 91 százaléka. A légiáru-forgalom ugyanakkor a tavalyi 200 ezer tonnányi mennyiségével már a 2019-es forgalomhoz képest 50 százalékkal több.

Kam Jandu, a Budapest Airport vezérigazgatója az AIRportal.hu-nak adott interjújában azt mondta, idén már közel 17 millió, jövőre pedig 18,5 millió utassal számolnak.

A vezérigazgató szerint a reptér az elmúlt legnehezebb időszakán van túl, rendesen megmérettettek az elmúlt 50 hónapban. Szerinte a vállalat rugalmassága és a menedzsment összetartása segítette át vállalaton az elmúlt 4 évben.

Úgy véli, ennek is köszönhető, hogy két veszteséges év után 2022-ben újra nyereségesekké tudtak válni, 2023-ra pedig már a COVID előtti szint 91 százalékát sikerült visszaépíteniük, a végleges áttörést azonban idénre várják.

Kam Jandu szerint idén is nagy székkapacitásokat terveznek Európába a nagy légitársaságok, emellett pedig jelentős beutazó forgalom várható az ázsiai régiókból is. Hozzátette, az ázsiai célállomásokat legalább egy dél-kínai várossal szeretnék növelni. Ezen felül közvetlen indiai járatokról is tárgyalnak.

A vezérigazgató kiemelte, hogy tavaly 131 elérhető úti cél volt és 39 légitársaság kínált Budapestről közvetlen járatokat.

Ugyanakkor az orosz-ukrán háború miatt 10 korábbi úti cél vált elérhetetlenné, ezeknek a visszaépülése pedig a helyzet alakulásától függ. Megemlítette, hogy jelentősen csökkent az Izraelből érkező és oda induló utasok száma is.

Kam Jandu megközelítése szerint több szempontból is meg kell vizsgálni azt a kérdést, hogy nagy-e a diszkont társaságok aránya. Szerinte egyértelmű, hogy azok az utasok, akiknek több pénze van, más típusú szolgáltatásokat vesznek igénybe és többet is költenek, ez pedig húzza a hazai turizmust.

Ugyanakkor ez azon is múlik, hogy az adott város vagy ország mit kínál, amellett, hogy az adott repülőtér fejlődik-e, illetve, hogy az utas honnan érkezik. Úgy véli, ha ez cél, akkor legelőször Budapesten kellene sok fejlesztés megvalósítani, például azzal, hogy javul a repülőtér megközelíthetősége.

A 3. Terminál megépítéséről a vezérigazgató azt mondta, annak megépítése minimum 6 évet vesz igénybe, melyet az 1. Terminál újranyitásával lehet áthidalni, azonban annak az engedélyeztetési folyamata lelassult, így a tervekhez képest idén mégsem tudják átadni. Ugyanakkor ha mégis felgyorsulna a folyamat, akkor 2027 tavaszán újranyithat.

Kam Jandu szerint ha nem akarják megállítani mesterségesen az utasforgalom növekedését, akkor mielőbb bele kell kezdeni a fejlesztésekbe.

Annál is inkább, mert ha ezek megvalósulnak, akkor 2030-ra 30 millió utast is képes lesz a budapesti repülőtér kiszolgálni.

hozzátette, a reptér várhatóan idén egy napelemfarm megépítésébe is belekezd, továbbá közel 50 e-töltőt is telepítenek a légi és a földi oldalon is.