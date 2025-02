Holoda Attila: Hiába kötnek békét, már nem tér vissza a háború előtti energiapiac

Holoda Attila energetikai szakértő az Economx podcastban többek között arról beszélt, hogy a pozsonyi és a magyar kőolajfinomító is az urali olajra lett főként optimalizálva, ezért nem vált a Mol szívesen más típusúra. Ez azonban nem jelenti azt, hogy erre nem lenne képes.

Holoda Attila azt is megjegyezte, hogy valóban felerősödött az elmúlt években Magyarországnak az a szerepe, hogy főként a kelet-európai országokat ellássa, sőt, ebből profitot is termel, többek között azzal, hogy Szlovákia lényegében rajtunk keresztül kapja az ellátást.

Azonban nem véletlen, hogy a helyzet nyugtalanítja Orbán Viktort, mivel bár egy vezetéken is képes lenne a vállalt a forgalmat lebonyolítani, az ellátásbiztonság szempontjából „ha nincsen tartalékunk, az mindig emeli a kockázatot”, ezt pedig mindig beárazza a piac.

Arra a feltevésre, hogy a Trump-adminisztráció deklarálta, hogy a kelet-európai és az európai térségben az amerikai nyersanyagokkal ki kell szorítani az orosz nyersanyagokat a piacról, Holoda Attila azt reagálta: a Trump-kormány az egész világot el akarja látni cseppfolyós (LNG) földgázzal, ebbe azonban másnak is lesz beleszólása. Hiszen az, hogy Donald Trump valamit elhatároz, még nem biztos, hogy a piacnak is kedvére van.

A szakértő leszögezte, tévedés azt állítani, hogy az LNG drágább, mint a vezetékes gáz, piaci szempontból valójában nem az. Sőt, cseppfolyós gázból most nagyobb is a kínálat, mint vezetékesből, éppen a norvégoknál végrehajtott rendkívüli karbantartások miatt, ezért az LNG ára még a vezetékes gáz ára alá is megy, megawattóránként mintegy 6-7 euróval.

Leszögezte: Magyarország ma már abszolút része az európai integrált földgázrendszernek, ennek megfelelően nem csak orosz eredetű, hanem LNG-gáz is érkezik. Ezt jelzi az is, hogy többek között az azeriekkel is kötött megállapodást a magyar kormány, ennek a szépséghibája azonban Holoda Attila meglátása szerint az, hogy mindössze egy 50 millió köbméteres szállítmányra vonatkozik, ami „kevesebb, mint amit most egy nap alatt elfogyasztunk”.

Holoda Attila szerint ahhoz, hogy helyreálljon Európában a kőolajszállítás, ahhoz „sokkal komolyabb politikai garanciákat” kell Putyinnak és Zelenszkijnek is aláírnia, hogy ez visszarendeződjön a háború előtti állapotba.

Az energetikai szakértő kihangsúlyozta azt is, hogy az elmúlt időszakban pazarló volt az energiafelhasználás Magyarországon, mivel sem a lakosság, sem az önkormányzatok nem érezték a súlyát annak, hogy a lakossági energiapazarlás megszüntetésére költsenek, a rezsicsökkentés által torzított piac miatt a kiskereskedők pedig nem tudják, mihez igazodjanak.