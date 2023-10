Januártól Magyarországon is bevezetik a kötelező visszaváltási rendszert (DRS) az italcsomagolásokra. A szabályozás lényege, hogy minden üveg, fém és műanyag 1 deciliter és 3 liter közötti űrtartalmú palackos italtermék (kivéve a tej- és tejalapú termékek) vásárlásakor visszaváltási díjat fizet a vevő, amit később visszakaphatunk.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a nem újrahasznosítható italcsomagolások egységes betétdíja 50 forint lesz, az újrahasznosíthatókét a gyártó egyedileg határozza meg.

Fontos, hogy a kötelezően visszaváltási díjas termék csomagolású italtermék a visszaváltási díjjal megnövelt vételáron hozhatók csak forgalomba. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a boltok polcain fel lesz tüntetve az üdítőital ára, illetve külön a visszaváltási díj összege. A termék árába tehát nem épül be ez a költség, az csak a kasszánál adódik hozzá. Ezalól csak egy kivétel van, ha az italtermékkel együtt annak csomagolása nem kerül átadásra a fogyasztó részére, ilyen például éttermekben történhet. Annyi azonban biztos, hogy a számlán vagy nyugtán a termék árától elkülönítve kell feltüntetniük a boltoknak a betétdíjat.

Honnan tudom, hogy melyik termék betétdíjas?

Januártól megváltozik az italtermékek GTIN száma és vonalkódja, illetve a gyártónak tartósan megmaradó és jól olvasható, egységes jelölést kell használniuk a visszaváltási díjas palackokon.

Egyutas és többutas termékek betétdíjas jelölése Kép: Magyar Közlöny

A közösségi oldalakon egyre több olyan pletyka jelent meg, hogy érdemes összegyűjteni a most forgalomban lévő palackokat, sokan számolgatták, hogy mennyi pénzt tudnak így szerezni, ha visszaváltják a palackokat az automatákban. A rendszer azonban felismeri, hogy visszaváltható-e a termék, tehát a jelenleg vásárolt palackokat felesleges gyűjteni.

Átmeneti időszakot biztosít a jogszabály, így június 30-ig még lehet forgalomba hozni jelölés nélküli palackokat, ezek nem lesznek visszaválthatóak a REpontokon.

A betétdíj lényege, hogy a bérelt dologért, – jelen esetben a palackért – fizetni kell meghatározott összeget, amely teljes egészében visszajár, ha a bérelt dolgot visszaadjuk.

Hol válthatom vissza?

Minden 400 négyzetméternél nagyobb üzlettérrel rendelkező élelmiszerboltban biztosítani kell a visszaváltó automatákat, illetve az ezer főnél népesebb településeken is kötelező lesz ilyenek telepítése. A forgalmazó a visszaváltást teljes nyitvatartási időben köteles biztosítani – írja a rendelet. A kisebb, vagy nem élelmiszereket árusító üzletek is telepíthetnek automatákat, de csak önkéntes alapon. Itthon jelenleg 1 833 olyan település van, ahol kevesebb mint ezren laknak, összlakosságuk megközelíti a 800 ezret. Ők januártól nehéz helyzetbe kerülnek, hiszen nekik autóba kell ülni, vagy tömegközlekedve eljutni egy nagyobb városba, hogy visszaváltsa a betétdíjas palackot. Ez pedig sok esetben nem éri meg. A legtöbb olyan településen egyébként, ahol bár az ott élők száma nem éri el az 1000 főt, kisbolt van. Kérdés, hogy ők hogy gondolkodnak a témáról, szeretnének-e önszorgalomból csatlakozni a rendszerhez, erre folyamatosan megvan a lehetőségük. A nagyobb kereskedelmi egységeknek is küldtünk körkérdést a témában, például arról, hogy hány üzletükbe vezetik be. A következő válaszokat kaptuk:

A SPAR a lehetőségeihez mérten felkészülten várja az indulást. „A MOHU-val közösen ebben a pillanatban is folyik a visszaváltó berendezések telepítése, melyben 345 üzletünk érintett.”

a lehetőségeihez mérten felkészülten várja az indulást. „A MOHU-val közösen ebben a pillanatban is folyik a visszaváltó berendezések telepítése, melyben 345 üzletünk érintett.” A Tescónak 147 darab 400 négyzetméter feletti üzlete van, a törvény előírásainak megfelelően ezekben fogják üzemeltetni az automatákat.

147 darab 400 négyzetméter feletti üzlete van, a törvény előírásainak megfelelően ezekben fogják üzemeltetni az automatákat. Az Auchan áruházak mindegyike 400 négyzetméter feletti, így az összes üzletben lesznek automaták. „A telepítések már elkezdődtek, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy vásárlóink kényelmesen tudják használni az új megoldást.”

áruházak mindegyike 400 négyzetméter feletti, így az összes üzletben lesznek automaták. „A telepítések már elkezdődtek, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy vásárlóink kényelmesen tudják használni az új megoldást.” A Lidl szintén megkezdte a felkészülést. Minden áruházukban elérhetőek lesznek a visszaváltó automaták, amelyek telepítése folyamatos.

szintén megkezdte a felkészülést. Minden áruházukban elérhetőek lesznek a visszaváltó automaták, amelyek telepítése folyamatos. Az ALDI összes üzlete 400 négyzetméter feletti eladótérrel rendelkezik, ezért mindenhol elérhető lesz januártól. Mivel az átmeneti időszak alatt még kaphatóak lesznek termékek visszaváltási díj nélkül is, ezeket a DRS-automaták visszaadják majd, az ilyen termékek elhelyezésére szelektív tárolót helyez el az üzletlánc – válaszolták.

összes üzlete 400 négyzetméter feletti eladótérrel rendelkezik, ezért mindenhol elérhető lesz januártól. Mivel az átmeneti időszak alatt még kaphatóak lesznek termékek visszaváltási díj nélkül is, ezeket a DRS-automaták visszaadják majd, az ilyen termékek elhelyezésére szelektív tárolót helyez el az üzletlánc – válaszolták. A PENNY-nél is zajlanak az egyeztetések és előkészületek. Az automaták számáról a következőt írták: „mindent megteszünk azok optimális elhelyezése érdekében az épületek paraméterei és a hatósági előírások szabta keretek között”.

Hogyan zajlik a betétdíjas termék leadása?

A visszaváltást kötelezően gépi úton kell biztosítania az üzleteknek. Induláskor közel kétezer, majd a partnerek fokozatos csatlakozásával a MOHU tervei szerint fokozatosan 4-5000 boltban lesznek visszaváltó automaták. Az üzletek kézi visszaváltó pontként is csatlakozhatnak a rendszerhez, amennyiben a visszaváltást kézi úton, mobil alkalmazás támogatásával kívánják biztosítani.

A palackot az eddig megszokottakkal ellentétben nem szabad összenyomni, azokat eredeti állapotukban kell leadni. Sérülésmentes, leolvasásra alkalmas jelöléssel kell rendelkeznie – írja a jogszabály.

Kép: Getty Images

A társaság már korábban lefolytatta a gépek beszerzését, amelyeket üzemeltetésbe ad a MOHU MOL a kiskereskedelmi egységeknek – ehhez regisztráció és szerződéskötés szükséges. A boltok önkéntes jelentkezését folyamatosan várják.

Mennyit fizetünk pluszban?

Pár száz forinttal egész biztos többet kell fizetni, de egy nagybevásárlás alkalmával akár ezres tételről is beszélhetünk. Természetesen később ezt visszakaphatjuk, de ehhez nem lesz elég szelektíven gyűjteni a palackokat. Pár száz forinttal egész biztos többet kell fizetni, de egy nagybevásárlás alkalmával akár ezres tételről is beszélhetünk. Természetesen később ezt visszakaphatjuk, de egy nagybevásárlás alkalmával akár ezres tételről is beszélhetünk

Egy zsugor másfél literes víz esetén 300 forint lesz a betétdíj, de ha fél literes üdítőből vásárolunk egy csomaggal, akkor 18 üdítőnél már 900 forinttal kell többet fizetni a kasszánál – ezek a nem újrahasznosítható termékekre vonatkoznak, az újrahasznosíthatók ennek akár a duplájába is kerülhetnek majd.

Hogyan kapom vissza a pénzemet?

A felhasználó választhat, hogy milyen formában kéri megtéríteni a visszaváltási díjat, a következő lehetőségek lesznek elérhetőek:

Utalvány: kapunk egy nyugtát egy vonalkóddal, amelyet levásárolhatunk, vagy készpénzre válthatunk az adott üzletben, üzletláncban.

az adott üzletben, üzletláncban. Utalás bankszámlára : a regisztrált ügyfeleknek lesz elérhető, mobilapplikáció használatával azonosítja magát, amin keresztül automatikusan jóváírásra kerül az ügyfélprofilban rögzített bankszámlán a pénz.

: a regisztrált ügyfeleknek lesz elérhető, mobilapplikáció használatával azonosítja magát, amin keresztül automatikusan jóváírásra kerül az ügyfélprofilban rögzített bankszámlán a pénz. Jótékonysági célú felajánlásra is lehetőséget biztosít a rendszer a fogyasztóknak.

A bennmaradó betétdíjakat a DRS rendszer működtetésére, illetve azzal összefüggő tevékenységekre kell fordítania a MOHU-nak.

Miért vezetik be a visszaváltási rendszert?

A DSR rendszer világszerte egyre inkább bevett gyakorlattá válik, az Európai Unióban is egyre több ország vezeti be. A legjobbnak a több mint 20 éve működő norvég rendszert tartják, de Szlovákiában és a balti államokban is fokozatosan emelkedik a visszaváltás aránya. Németországban például az egyutas italcsomagolások visszagyűjtésének az aránya már eléri a 98,5 százalékot.

Az üvegvisszaváltási rendszer bevezetése az Európai Unióban (2022-es állapot szerint) Kép: Kahlert, S., & Bening, C. R. (2022)

Az elmúlt évtizedekben megsokszorozódott a hulladék mennyisége, ami óriási környezetterhelést jelent, ezért elengedhetetlen a körforgásos gazdasági modell felé való elmozdulás, melyben minden, nem megújuló anyag zárt körben kering. Az EU szigorú irányelvekben határozta meg, hogy ezeknek minél nagyobb részét hasznosítsák újra a tagállamok – mondta Varga Bálint, italipari és kereskedelmi szakértője az IFUA Horváth DRS rendszerről szóló előadásán. Elmondta: évente körülbelül 3,5 milliárd darab italcsomagolás kerül forgalomba Magyarországon a következő összetétel szerint:

PET-palack: 1 995 millió darab (56 százalék),

alumínium: 1 278 millió darab (36 százalék),

üveg: 293 millió darab (8 százalék).

„A gyártó most már nemcsak azért felel, hogy megfelelő minőségű terméket értékesítsen, hanem azért is, hogy a palackokat, üvegeket vissza is gyűjtsék és azt hasznosításra átadják” – húzta alá a szakértő.

Az EU előírása szerint 2029-ig a PET palackok 90 százalékát vissza kell gyűjteni és újra kell hasznosítani. Ez a módszer az egyik leghatékonyabb környezetvédelmi szempontból, hiszen motiválja a fogyasztót arra, hogy visszavigye a palackot, és annak anyaga újrafeldolgozható legyen a körforgásos gazdaságban – közölte a MOHU Mol Zrt., akik a rendszer irányításáért és végrehajtásáért felelnek.