A nemzetközi űriparban óriási, eurómilliárdos tételek mozognak, és a speciális közegnek köszönhetően ebben a szektorban már kkv-szinten is komoly üzleteket lehet megkötni, eljutva akár Elon Muskig. Persze ehhez szükség van információra és tudásra is, ezek összegyűjtésére tett kísérletet a HypeX Consulting Zrt., és útjára indította a Space Indsider portált, amely nemcsak friss hírekkel, hanem pályázati naptárral és egyéb segítséggel is szolgál azoknak, akik valamilyen formában csatlakoznának az űriparhoz.

Fellegi Áron igazgatósági elnök beszédében kiemelte, az űriparnak különleges helye van a magyar nemzetgazdaságban, hiszen a technológia nemcsak egy ágazatot erősít, jelen van az informatikától, a védelmi iparon át a mezőgazdaságig számos stratégiai szegmensben. Úgy látja, elérhető közelségben van, hogy Magyarország fontos szereplővé lépjen elő nemzetközi szinten, de ehhez a fejlesztések mellett támogató ökoszisztéma kialakítására is szükség van.

A magyar piac kicsi, ugyanakkor nem megengedhető, hogy szigetszerűen működjön, kohézióra van szükség a hazai vállalkozások, gazdasági szereplők között,

ennek a folyamatnak a segítése viszont kormányzati feladat – utalt arra Fellegi Áron, hogy a Space Indsider létrejöttét a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) is segítette.

A tudásközpontoknak, az ipari-gazdasági szereplőknek, valamint a kormányzatnak egyaránt kiemelt feladata van abban, hogy megszülessenek az új technológiák, az ipar azokat hasznosítsa, piacra juttassa, a kormányzat pedig a szabályozókon és a finanszírozáson keresztül segítse ezt, illetve tájékoztassa az eredményekről a nyilvánosságot. A nemzetközi konzorciumok kialakításához, a pályázati források becsatornázáshoz tanácsadói szereppel segíthet az angol nyelvű portál – hangzott el.

Szolnoki Szabolcs technológiáért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium Kép: Hartl Nagy Tamás

Szolnoki Szabolcs, az NGM technológiáért felelős helyettes államtitkára hiánypótlónak nevezte a kezdeményezést, amely segíti a magyar űripar láthatóságát. Kiemelte,

2023-ban a globális űrgazdaság értéke 630 milliárd dollár volt, becslések szerint ez az összeg megduplázódik 2030-ra.

Európában 230 ezer munkahelyet biztosít az űripar, amelyben az állami beruházás 12 milliárd eurót tesz ki, míg ezzel szemben a magánbefektetés értéke nem éri el az 1 milliárd eurót sem. A helyettes államtitkár hazánk esetében viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy itthon sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a privát projektek, ugyanakkor a piac dinamikusan fejlődik, kiemelte az épülő magyar műholdgyárat is.

Szolnoki Szabolcs elmondta azt is, a minisztériumban felmérték a piaci igényeket, és eszerint a legnagyobb szükség a láthatóságra, az információmegosztásra és a nemzetközi kapcsolatok fenntartására van. Elengedhetetlennek nevezte, hogy a magyar űripari cégek részt vegyenek az Európai Unió, illetve az Európai Űrügynökség (ESA) programjain.

Az ESA éves költségvetése 7,5 milliárd euró, a magyar befizetés a 20 millió eurót, vagyis a 8 milliárd forintot is meghaladja,

így nagyon nem mindegy, hogy ebből a büdzséből milyen mértékben tudnak a magyar vállalkozások részesedni. Arról is beszélt, hogy rengeteg olyan hazai ipari szereplőt lehet bevonni az űriparba, amelyek egyelőre az informatikában, az infokommunikációs szektorban, vagy épp az autóiparban működnek beszállítóként, hozzátette: számos példa volt arra, hogy kellő mérnöki-tudáskompetenciával egy-egy cég mára ESA-beszállító lett.

Ugyanakkor arra az Európai Űrügynökség is figyelmeztet: komoly biznisz mellett komoly kockázatai is vannak az űriparnak, és azt tanácsolják, hogy a maximális bevétel 25 százaléka származzon csak az űriparból.