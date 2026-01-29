Továbbra is meghatározó a Balaton népszerűsége a belföldi utazók körében. A települések rangsorát Budapest, Siófok és Eger vezették tavaly. Az online fizetett foglalások összértékének csaknem 27 százalékát a SZÉP-kártyások adták – derül ki Szallas.hu tavalyi évet összegző adataiból.

2025-re szóló foglalások 22 százaléka a Balatonra, 18 százaléka Észak-Magyarországra szólt, míg 12 százalékkal a harmadik helyen Budapest és vonzáskörzete szerepel. Jelképes különbséggel a nyugat-dunántúli, majd a dél-alföldi régiók követték a dobogósokat.

A foglalások kilenc százalékával hatodik helyen Észak-Alföld állt, a hetedik helyen pedig a dél-dunántúli régió végzett.

A települések versenyét foglalási szám alapján Budapest nyerte, Siófok az ezüstérmes, Eger pedig a harmadik

– mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője.

Az élmezőnyt Szeged, Gyula, Pécs, Hajdúszoboszló, Miskolc, Nyíregyháza és Balatonfüred követték. A portál adataiból az is kiderült, hogy a gyermekkel utazók körében némileg más volt sorrend: náluk Siófok, Gyula, Eger, Nyíregyháza és Hajdúszoboszló volt a legkeresettebb úti cél az előző évben. A tavalyi belföldi utazások 56 százalékánál a kosárérték maximum 70 ezer forint volt, az utazók 31 százaléka 70-170 ezer forint között foglalt szállást.

A foglalások nyolc százalékának kosárértéke 170-270 ezer forint közötti volt, és e feletti kosárértéket pedig a foglalások kevesebb mint 5 százaléka képviselt.

2025-ben az online fizetések összértékének csaknem 27 százalékát fizették SZÉP-kártyával a portálon.

Tartózkodási idő szerint az egy-két éjszakás üdülések voltak a legnépszerűbbek, a foglalások 70 százaléka volt ilyen. Három éjszakára a foglalások 17 százaléka, négy éjre nyolc százalékuk, öt éjszakára pedig a foglalások három százaléka szólt. A hat éjszakás vagy annál hosszabb időre szóló foglalások aránya csupán a teljes tavalyi, belföldi foglalások két százalékánál volt jellemző.

Hotelek és apartmanok fej-fej mellett végeztek

Az utazók 31 százaléka hotelben szállt meg, a 4 és 3 csillagos kategóriákat keresték legtöbben. Az apartmanok is hasonló (29 százalék) arányt képviseltek. Minden ötödik foglalás pedig vendégházban volt. A panziós foglalások 13 százalékot tettek ki, míg egyéb szállástípust a foglalások 6 százalékánál választottak.

Minden második foglalás két főre szólt. A háromfős foglalások aránya 14, a négyfősöké 13, míg az egy főre szóló foglalások aránya 11 százalék volt. Az ötfős vagy annál is nagyobb létszámú foglalások aránya 10 százalékot tett ki.

Sokszínű volt az utazni vágyók ízlése tavaly is. A magyar utazók egyszerre keresték 2025-ben a prémium szállásokat és a pénztárcabarát megoldásokat. „2025 legkisebb értékű foglalása egy nyereményjátéknak köszönhetően mindösszesen 1200 forintba került a nyertesnek – mondta Kelemen Lili. A legmagasabb értékű foglalás több mint 4 és fél millió forint értékben történt egy csopaki vendégházban. Utóbbi esetben a foglalás tíz főre és 14 éjszakára szólt.

Fürdők, várak és családi programok a belföldi utazások fókuszában

2025-ben a hazai turisztikai attrakciók között továbbra is kiemelt szerepet kaptak a nagy fürdőkomplexumok, a történelmi emlékhelyek is. A Zalakarosi Fürdő, a Hungarospa Hajdúszoboszló és a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő mellett olyan ikonikus helyszínek is népszerűek voltak, mint az egri vár, a Festetics-kastély Keszthelyen vagy a Fővárosi Állat- és Növénykert.