Amikor elkezdődött csütörtökön a Kormányinfó, még 395,77 forintot ért egy euró, amikor az Economxhoz jutott a kérdezés joga, már 397,55-ös szintre gyengült a magyar valuta.

Nincs kormányinfó, lesz forint?

Ha én voltam, akkor elnézést kérek, nem tartunk legközelebb Kormányinfót, és akkor erősödik a forint

– próbálta lapunk felvetésére elviccelni a helyzetet Gulyás Gergely kancelláriaminiszter, azonban azt elismerte, hogy óriási baj a forint árfolyamának hektikussága. Szerinte a jelenlegi helyzetnél még az is jobb lenne, ha tartósan 395 forintos szinten maradna az euró.

A helyzet valóban különös, ugyanis a legfontosabb fundamentális tényezők, a külkereskedelmi mérleg és a fizetési mérleg többletet mutat, ami önmagában a nemzeti valuta erősödését támogatja, emellett magasak a devizatartalékok, ami ugyancsak stabilitást eredményez alapvetően.

A gyenge teljesítmény mögött tehát valami más kell, hogy meghúzódjon.

Ez pedig az uniós pénzek körüli bizonytalansággal, és a hazánkat sújtó 200 millió eurós bírósági ítélettel magyarázható, miközben az ország költségvetési hiánya igen magas, a gazdasági növekedés, a belső fogyasztás és az exportnövekedés egyaránt elmaradt eddig a várakozásoktól. Ez egy elég kockázatos helyzet befektetői szemmel nézve, derül ki elemzésünkből.

Kifogyóban az akksi?

Persze a helyzeten az sem segít, hogy az Európai Unió és Kína között kitört a védővám-háború, és hazánk ebben az esetben csak vesztesként tudja elhagyni a csatateret. Ha Kína lezárja a kapuit az európai gyártók elől, akkor azért, ha pedig az unióba nem juthat be kínai alkatrész, akkor azért.

Korábban a Macronomx Meetup konferenciánkon Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter maga ismerte el, hogy az exportunk visszaesése mögött az akkumulátoripar és az autógyártás visszaesése húzódik meg, a Kínával szembeni lépést pedig most példátlannak nevezte. Ugyanakkor Gulyás Gergely szerint

a kormányzat még nem tudja, hogy ezért mekkora árat kell fizetnie Magyarországnak.

Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2024. június 13-án. Kép: Soós Lajos

Ne zárjon be a gyár!

A mindennapok szintjén mindezek azt jelentik, hogy komoly hiány van villanyszerelőkből, karbantartókból, a fémes munkák szakmunkásaiból, ám az akkumulátorgyártással együtt új pozíciók is születnek a magyar vidéken. Eközben viszont a Henkel átalakítja a gyártási tevékenységét Magyarországon, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy

a Körösladányban gyártott folyékony mosószerek termelése a következő hónapokban leáll, a gyár végleges bezárását pedig az év végére tervezi a cég.

A vállalat tisztában van azzal, milyen hatással lesz a munkavállalókra és a helyi közösségre a gyár bezárása, és céljuk, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogassák az érintett munkavállalókat ebben az átmeneti időszakban, a Nemzetgazdasági Minisztérium pedig az érintett, közel ötszáz munkavállalónak átképzések, munkaerő-közvetítés, illetve a különböző munkaerő-piaci programokba való bevonás formájában tudnak segítséget biztosítani.

Szobi, lécci, segíts!

Persze, azért történtek jó dolgok is. Például az építőipar tíz százalék feletti volumennel bővült a múlt hónaphoz és a tavalyi év azonos időszakához képest is. Illetve megerősítette Magyarország „BBB-” adósbesorolását a Fitch Ratings is, a hitelminősítő az osztályzat leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátásán sem módosított.

Magyarország besorolását a „BBB” kategóriájú társaihoz képest erős strukturális mutatók, a beruházások által ösztönzött gazdasági növekedés és a szilárd nettó FDI-beáramlás támasztja alá. Ezeket ellensúlyozza a társaihoz képest magas államadósság, az unortodox politikai lépések és a kormányzási mutatók romlása az elmúlt években, amelyek a „BBB” középértékhez közelítenek

– indokolták a döntésüket.

Továbbá a pénteken indult németországi Európa-bajnokság hatására a hazai kiskereskedelemben és a szolgáltatásokban is meglódult a költekezési kedv – nyilatkozta Vámos György az Economxnak. A közgazdász azt is kiemelte, idén a nemzetközi sportesemények is hozzájárulnak, hogy tartósan nő a lakossági fogyasztás.

Ha ebből indulunk ki, akkor a jövő heti összefoglalónkban további olyan mérföldkövekről számolhatunk be, mint amilyen ezen a héten az Uber magyarországi visszatérése volt.