A lakótelep közepén, két panel közt írják a magyar kereskedelem jövőjét

A teljesen készpénzmentes, automata, önkiszolgáló okosüzletek, amelyek a nap 24 órájában, személyzet nélkül szolgálják ki a vevőket, már teljesen bevett műfajnak számítanak tőlünk nyugatabbra, sőt, a környező országokban, köztük Lengyelországban. A jövő most hozzánk is megérkezett, miután az egyik nagy hipermarketlánc is teret adott az innovációnak. Megnéztük a legújabb kísérleti üzletet, amely a maga nemében itthon egyedülálló projekt.