Molnár Dániel, a Makronóm Intézet szenior elemzője korábban az Economxnak elmondta, hogy a hitelminősítők számára a legfontosabb mutatók a költségvetési hiány és az államadósság.

A kormányzat továbbra is elkötelezett a 4,5 százalékos hiány tartása mellett, amely a prognosztizált 2,5 százalékos gazdasági növekedés mellett az államadósság-ráta csökkentését is biztosítaná. A gazdaság teljesítményét illetően a reálbérek emelkedése támogatja a belső keresletet, miközben az infláció lassulása lehetővé tette a jegybanki alapkamat mérséklését, ami a kamatkiadásokat is csökkenti. A külső kereslet, illetve az export és az ipar ennél kedvezőtlenebb képet mutat az elemző szerint, ugyanis legfontosabb felvevőpiacunk, a német gazdaság továbbra is gyengélkedik – tehát a külpiacok teljesítménye kockázatot hordoz magában a növekedést illetően.

Viszont jó hír, hogy a gazdaság többi egyensúlyi mutatója kedvezően alakult. Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza szerint a folyó fizetési mérleg egyenlege immár többletet mutat, miközben a bankrendszer stabil, és az államadósság piaci finanszírozása is fennakadásmentes. Ugyanakkor nem sok olyan területet láthatott a döntés meghozatalakor a hitelminősítő, amelyet pozitívan tudott értékelni, amennyiben önmagában csak a magyar makrogazdasági és költségvetési folyamatokat figyelte.

„Talán az egyik pozitív dolog, hogy az ország semmilyen finanszírozási problémával nem küzd. Az aukciókon az érdeklődés továbbra is többszöröse az értékesíteni kívánt mennyiségnek” – fogalmazott korábban az Economxnak a közgazdász.