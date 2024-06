Az egy évvel korábbihoz viszonyítva 15,6, az előző hónaphoz képest 11 százalékkal emelkedett az építőipari termelés volumene – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss elemzése.

2024 áprilisában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,6 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 10,8, az egyéb építményeké 22,6 százalékkal bővült.

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 11 százalékkal magasabb volt a márciusinál.

Márciusban még az építőipar termelés volumene 2024 márciusában 6,3 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól a nyers adatok szerint, erről itt írtunk bővebben.

2024 áprilisában az előző év azonos hónapjához képest:

Mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 10,8 százalékkal, az egyéb építményeké 22,6 százalékkal.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építésében 26,7 százalékkal, az egyéb építmények építésében 4,7 százalékkal nagyobb volt a termelés volumene. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 14,3 százalékkal bővült.

A megkötött új szerződések volumene 23 százalékkal nőtt. Ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 16,5, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 30,9 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál.

Az építőipari vállalkozások április végi szerződésállományának volumene 0,5 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 1,1 százalékkal emelkedett, az egyéb építményekre vonatkozóké 2 százalékkal csökkent.

2024 első négy hónapjában az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés volumene 5,7 százalékkal nőtt – írta a KSH.