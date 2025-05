Már harmadik alkalommal állította össze a Forbes a húsz legértékesebb magyar influenszer rangsorát. Azok a digitális tartalomgyártók szerepelnek a toplistán, akik üzleti értékük, és ismertségük alapján a legmeghatározóbb szereplői a hazai influenszerpiacnak.

A lap beszámolója alapján tavaly már 8,1 milliárd forintot – egy év alatt 31 százalékkal többet – költöttek el a márkák influenszerekre az IAB Hungary becslése szerint.

Emiatt nemcsak különböző influenszer-adatbázisokra és médiafigyelő eszközökre támaszkodtak a lista elkészítésénél, hanem a reklám- és médiapiac szereplőinek véleményét is figyelembe vették.

A huszonnégy fős zsűri főbb szempontjai a pénztermelő képesség, ismertség-láthatóság, valamint a tartalmi igényesség és profizmus voltak.

Azt is kihangsúlyozták, hogy a tartalomgyártók szerepe mára megkerülhetetlenné vált a reklámpiacon. Ugyanakkor az influenszerek, márkák és ügynökségek közös felelőssége, hogy hiteles és etikus működést képviseljenek a digitális térben.

Az élen a korábbi évekhez hasonlóan ismét a debreceni TheVR csapata áll,

akik idén a McDonald's -ban saját menüvel rukkoltak elő, emellett reggeli podcast műsoruk továbbra is hódít az interneten.

A második helyen a TikTok-on befutott Whisper Ton áll, aki idén a TV2 táncos vetélkedőjében is felbukkant, illetve a saját üdítőmárkáját is a piacra dobta. Évről-évre több új TikTok szereplő is megjelenik a helyezettek között.

A legértékesebb magyar influenszerek teljes listája pedig a következő: