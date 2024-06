Szerdán ismét összeült a kormány, miután Orbán Viktor miniszterelnök reggel a Magyarországra érkező Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral tárgyalt. A kormányülésen született döntésekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tart tájékoztatót.

A kormányfő közösségi oldalán egy képet is közzétett a tegnapi kormányülésről, amely mellé csak annyit írt, hogy „kampány után maratoni kormányülés”.

Gulyás Gergely azzal kezdte a választások utáni első Kormányinfót, hogy a kormány is megvitatta az eredményeket és úgy látják, hogy a választás stabil és szilárd alapokat ad a kormánynak, amely már a tegnapi napon is látszott a NATO-főtitkár látogatása során.

A miniszter szerint ugyanis Magyarország így tud kimaradni az ukrajnai NATO-misszióból és a háborúból.

Gulyás Gergely az Európai Bíróság Magyarországot sújtó 200 millió plusz napi egymillió eurós büntetés kapcsán úgy fogalmazott, hogy az ítélet felháborító és teljesen összeférhetetlen a magyar alkotmánnyal. Az ítéletet a kommunista rémuralom döntéseihez hasonlította.

Vitályos Eszter közlése szerint 310 milliárd forint összegben valósultak meg beruházások Magyarországon az elmúlt időszakban. Az otthonfelújítási program kapcsán arról beszélt, hogy hétfőn kerül fel a végleges pályázati felhívás a honlapra, így hétfőtől előregisztrálhatnak azok a kivitelezők, akik közül lehet majd választani.

Újságírói kérdésre válaszolva Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium július elején tart majd sajtótájékoztatót a megvásárolt Ferihegyi repülőtérrel kapcsolatban, itt fognak minden részletről beszámolni.

A szakrendelők államosítása kapcsán a miniszter elmondta, hogy mivel a kórházak állami fenntartásban vannak, ezért logikusabb lenne, ha azok a szakrendelők is állami kézbe kerülnének, amelyeket jelenleg az önkormányzatok működtetnek.

A kormány ennek ellenére egyelőre nem tervez változtatást ezen a területen.

Irodaházak vásárlásával kapcsolatos kérdésre úgy fogalmazott, hogy a kormány célja az, hogy legalább a minisztériumok, a központi hivatalok és az országos szervek saját tulajdonú épületekben legyenek és jónak tartanák, ha ez az állami cégeknél is megoldható lenne.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a kormány jobbnak tartaná, ha Közép-Európából jönne az új NATO-főtitkár, ha viszont a többi tagállam ragaszkodik hozzá, hogy Mark Rutte legyen az új vezető, akkor a holland politikusnak Magyarország támogatásához tennie és bizonyítania kell.

A miniszter szerint a kormány a reptér megszerzése után azt tervezi, hogy a reptéri gyorsvasút és más infrastrukturális fejlesztések minél gyorsabban megkezdődjenek. Jelenleg ugyanis szégyenkezni valónk van amiatt, ahogy kinéz a reptérre vezető út Budapestről.

A magyar soros uniós elnökség kapcsán Gulyás Gergely arról beszélt, hogy három kiemelt feladatot tűztek ki: a versenyképesség javítását, a kohéziós politika alapjainak megszilárdítását, valamint a demográfiát.

Az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett védővámokra úgy reagált a miniszter, hogy ennek következtében tartani lehet attól, hogy Kína is hasonló intézkedéseket hoz, ami óriási károkat okozhat, ezért ésszerűtlen piaci döntésnek tartja azt. Annak azonban nem látja nagy esélyét, hogy a már elindult kínai magyarországi beruházásokat veszélyeztesse ez a lépés, sőt, akár még előny is lehet Kínának, hogy van európai gyáruk is.