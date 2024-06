Napokon belül kezdődik a németországi labdarúgó Európa-bajnokság, és ezzel egyenesen arányosan felpörög az élet a műszaki cikkek piacán is. Idén ráadásul olimpia is lesz, így azoknak a szurkolóknak, akiknek új tévé szükségeltetik a nyári sportdömpinghez, az első útja az elektronikai termékeket forgalmazó áruházakba vezet.

Brutális az átlagköltés

Lapunk kérésére a Media Markt elárulta, május végén még nem volt érzékelhető a forgalomnövekedés, általánosságban elmondható, hogy a cégek (nem csak a műszaki kereskedők) marketing kommunikációjának elindulásával várható az érdeklődés növekedése. Ez három évvel ezelőtt is az Eb elindulása előtti hetekben indult be.

A vállalat szerint a vásárlóknak ilyenkor lényeges a nagy képernyőméret (65”-98”) és a magas felbontás, valamint a gyors válaszidő, amely különösen fontos a sportközvetítések során. A sajtóosztály szerint minden ilyen időszakban jellemző, hogy a sportesemények időszakában sokkal jobban fogynak a nagy képernyős tévék.

Kérdésünkre azt is elmondták, hogy

a sporteseményekre vásárolt televíziókra átlagosan 250-300 ezer forintot költenek a vásárlók, de ez természetesen függ a kijelző típusától, a mérettől, illetve a márkától is.

A Covid sújtotta években, amikor az emberek még félve mentek tömegbe vagy társaságba meccset nézni, a Media Markt szerint brutálisan megugrott az online vásárlások száma, sőt drágább termékeket is választottak a fogyasztók, mint az általában előtte jellemző volt. A kommunikációs osztály szerint azonban mára teljes mértékben visszatértek a vevők az áruházakba.

Arról is beszámoltak, hogy ebben az időszakban nem pusztán a televíziók iránti érdeklődés emelkedik, hanem többet vásárolnak projektorból és hordozható kültéri audiótermékekből is, sokan pedig a last minute akciókra hajtanak, az utolsó pillanatig kivárnak.

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Csúcsra ugrik a last minute vásárlás

Az Euronics arról tájékoztatta az Economxet, hogy a nyári futballesemények idején náluk „sípszóig” átlagos az érdeklődés, ellenben

az első kezdő rúgástól közel 50 százalékkal emelkedik a kiértékesítés, majd nagyjából a negyeddöntők végéig fent is marad az extrém fogyás, ezután viszont már visszaesik a kereslet.

A versenytárs áruházhoz hasonlóan itt is úgy nyilatkoztak, hogy abszolút jellemző a nagy képernyős tévék iránti érdeklődés, kifejezetten ez a kategória az, amelynél a normál fogyáshoz képest többszörösével számolnak.

Meglepő viszont, hogy az Euronicsnél jóval kevesebbet, majdnem fele annyit költenek átlagban a vevők: 150-160 ezer forintos átlagköltésre számítanak az áruháznál, és ez körülbelül 10 százalékkal magasabb, mint normál napokon.

Úgy tűnik, a last minute vásárlók az Euronicshez fordulnak, ha utolsó pillanatos vásárlásról van szó, hiszen sípszóig nyugalmi állapot van, az utolsó pillanatban pedig rohannak vásárolni. Sőt, az áruház azt is megosztotta lapunkkal, hogy

az Európa-bajnokság egy-egy komolyabb párharca is képes komolyan megdobni a forgalmat.

A televízió készülékek mellett itt is megugrik ilyenkor a laptopok, a tabletek és az okostelefonok értékesítése is. Amúgy erre a gyártók is készülnek, és ennek megfelelően jó ajánlatokkal jönnek ki a piacra. Ami érdekes lehet, hogy mivel nyári időszakban vagyunk, ezért a kerti közös meccsnézés száma is növekszik, ez pedig érezhető az audió party boxok eladási számain, de el lehet ilyenkor adni nagyobb számban pattogatott kukorica és fagyi-készítő gépeket is – tájékoztatott a vállalat kommunikációs osztálya.

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

A sportversenyek fogyasztást (és hitelfelvételt) generálnak

Mint említettük, idén nyáron az olimpián, valamint a labdarúgó EB-n is szurkolhatunk a magyar sportolóknak. Ilyen helyzet utoljára hagyományos körülmények között (amikor nem zavarta a rendezést például a koronavírus-járvány) 2016-ban volt.

Akkor az MNB statisztikái szerint komolyan, éves összevetésben 60 százalékkal ugrott meg a személyi hitelek éves kihelyezése.

És bár az MBH szakértői szerint nem feltétlenül érdemes egyenes párhuzamot vonni a sportesemények és a forgalombővülés között – hiszen vélhetően nagyobb súllyal esett a latba, hogy 2016-ra a pozitív gazdasági klíma végre feledtethette a magyar lakossággal a kétezres évek végén beütött pénzügyi válság hosszú évekig húzódó negatív hatásait, valamint a hiteldinamika megugrása az év egészében érezhető volt – vélhetően forgalomnövelő volt a sporteseményekkel összefüggő kereslet.

Ne feledjük el, a magyar labdarúgó válogatott – az atlantai olimpiát leszámítva – 30 év után jutott ki nemzetközi futballtornára, Európa-bajnokság döntőjében pedig 1972 után szerepelhetett újra. Emiatt több tízezer magyar szurkoló utazott Franciaországba a magyarok meccseire.

2021-ben az erre az évre eltolt, eredetileg 2020-as futball EB (amelyre a magyar válogatott ismét kvalifikálta magát, ráadásul két meccset a Puskás Arénában játszhatott) hónapjában, júniusban volt a legjelentősebb a személyi hitelek kihelyezése. Ugyanakkor az MBH értékelése szerint ez azzal is összefügg, hogy 2020-ban lényegében nem volt nemzetközi turizmus, így 2021-ben a „kiéhezett” turisták újra rávetették magukat a nemzetközi utazások lehetőségére, amit részben személyi kölcsön felvételével finanszíroztak.

Az OTP szakértői szerint mindenképpen jelentős forgalomnövekedést eredményez egy ekkora sportesemény közvetítése, az pedig, hogy a magyar válogatott szerepel a tornán megtöbbszörözi a figyelmet: ez jól érzékelhető volt az előző EB-n is. Értelemszerűen elsősorban a multimédiás eszközöket keresik ilyenkor az ügyfeleik. Bár ezek mértékét nehéz meghatározni, a bank kollégái és bírálati rendszere felkészült az esemény alatti fokozott érdeklődés zökkenőmentes kezelésére.

A Cofidis értékelése szerint inkább a labdarúgáshoz köthető világversenyek esetében növekszik a hitelforgalom, az olimpia talán kevésbé befolyásolja a hitelfelvételi kedvet. Szektoronként és termékkörönként változó, de mindenképpen kétszámjegyű ilyenkor a hitelkihelyezési volumen növekedése. A fogyasztási kölcsön specialista szerint

átlagosan 20-30 százalékos forgalombővülés jellemző ebben az időszakban, de például a televíziók esetében akár 40-50 százalékos emelkedés is tapasztalható.

Hasonlóan gondolkodnak a Raiffeisennél is: véleményük szerint is várhatóan többen vesznek majd új TV-t, amelyhez a kedvező banki finanszírozási lehetőségeket is kihasználják majd.

Kép: Economx / Hartl Nagy Tamás

Akciódömping júniustól

A fentiek miatt aligha lehet meglepő, hogy az idei sportesemények – a németországi Európa-bajnokság, illetve a párizsi olimpia kapcsán a fogyasztási hitelpiac szereplői is terveznek akciókat.

Az OTP Banknál egyelőre csak annyit árultak el, hogy az EB idejére kedvezményes kamatozású akciókat tervez partnereinél.

Jelzésük szerint elsősorban az online térben várhatóak kereskedelmi partnereikkel közösen kialakított kedvezményes részletfizetési megoldások, sőt számos meghatározó webshoppal épp az Európa-bajnokság indulása előtt kezdik meg a közös munkát. Éppen ezért ügyfeleiknek érdemes a webshopokon elhelyezett bannereket és információkat keresni az adott oldalon található akciókról.

A Cofidisnél a személyi kölcsönök esetében nem, de az áruhitel kategóriában számos akció lesz elérhető a nyári sporteseményekhez igazítva. Elsősorban:

a televíziókra;

a laptopokra;

a monitorokra;

illetve az ülőgarnitúrákra és a fotelekre

koncentrálva indulnak 0 százalék THM-es (teljes hiteldíj mutatós) kampányok a műszaki cikkeket értékesítő partnerekkel és a bútoráruházakkal közösen.

Közvetlenül az EB előtt, június első felében lesz 0 százalék THM akció az Euronics üzletekben, 10 és 15 hónapos futamidős konstrukcióban. Az eMAG-nál folyamatosak a 0 százalék THM-es Cofidis konstrukciók rövidebb futamidővel, míg a Möbelix, Mömax, és az XXXLutz esetében közvetlenül a foci EB előtt indul egy 12 hónapos 0 százalék THM kampány.

A 0 százalékos THM-es akciók idején a Cofidis értékelése szerint akár 30-40 százalékkal is megnövekszik a hitelforgalom a nyugalmi időszakhoz képest.

A teljesen kamatmentes hitelt időszakosan nyújtják a hitelintézetek, jellemzően a partnerekkel közösen, akik árrésük egy részéről lemondva támogatják az adminisztrációs költségeket.

Az MBH Bank kedvezményes áruhitel-lehetőségei jelenleg is elérhetőek: az Euronicsnál és a Media Marktnál is 0 százalékos kamatozású hitelkonstrukció fut, június 1-től pedig a már korábban meghirdetett konstrukciókat kiegészítve 20 hónapos 0 százalék THM-es konstrukció érhető el az Euronicsnál is.

Az UniCredit és a Raiffeisen külön akciót nem indít a nyári sportesemények kapcsán, ám a futó személyi kölcsön akciójukban a Raiffeisennél 450 ezer forint feletti jövedelem esetén 12 százalékos THM, az UniCreditnél 12,44 százalékos kamattól érhető el szabadon felhasználható termék – mindkét esetben 300 ezer forintos alsó határtól.

Kép: Getty Images / Jaap Arriens

Hitelékártya-promóciók is lesznek

A szórakozáshoz szükséges műszaki eszközök hitelkártyával is megvásárolhatóak, az UniCreditnél az új hitelplasztikot igénylők most 20 ezer forint jóváírást kapnak a feltételek teljesítése esetén.

A Raiffeisennél az új hitelkártyát igénylők az első két hónapban 2x10, maximum havi 10 ezer forint jóváírást kapnak az élelmiszerboltban, a szuper-és hipermarketekben történt vásárlások után – vagyis az együtt szurkoláshoz szükséges vendégváró falatok és italok beszerzése így olcsóbb lehet.

A CIB-nél viszont egyértelműen az EB-hez és az olimpiához köthetően – ám indirekt módon – a nyári időszakban a kártyás vásárlások utáni standard 1 százalékos visszatérítés helyett 3 százalékos visszatérítést kapnak a sport tematikájú kereskedelmi egységekben vásárlók – hátha kedvet kapnak a testmozgáshoz.

Az Erste Bank kampányai általában szezonálisak, vagyis figyelemmel kísérik azokat az ünnepeket és eseményeket, amelyek fontos szerepet játszanak az ügyfelek életében. Ez most sem lesz másként, hiszen a nyár beköszöntével elindulnak a nagy sportesemények. Egyelőre annyit árultak el, hogy a szurkolók számára szeretnék még élvezetesebbé tenni a sporteseményeket, akár az otthonuk kényelmében is. Épp ezért

egy partnerünkkel közösen hitelkártya promóciót terveznek elektronikai eszközök vásárlásra, akár 0 százalékos kamatra.

Ráadásul a lehetőség majdnem mindenkinek elérhető lesz, mert hitelkártyájuk a bank mobil applikációjában, a George-ban egyszerűen megigényelhető, és jóváhagyást követően azonnal digitalizálhatók, ami azt jelenti, hogy a plasztik megérkezése előtt is teljes körűen használhatók.

Az olimpia még távolabb van, így a finanszírozók ajánlatai kevésbé vannak kihegyezve az eseményre. Ugyanakkor az MBH Bank a Visa-val közösen a párizsi olimpiai és a paralimpiai játékok kapcsán megalkotta a 2024-es olimpiai játékok szellemiségét és a helyszínt, Párizs városát idéző egyedi lakossági- és vállalati bankkártyáit.

A különleges dizájnú Visa bankkártyákat bárki igényelheti az MBH Banknál, és ezáltal közvetetten részese lehet az olimpiai élménynek. A közös kampány keretén belül korábban kvízjátékot is indítottak, amelynek nyerteseit elrepítik Párizsba, hogy élőben szurkolhassanak az olimpiai játékokon.