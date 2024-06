A belengetett európai retorzió ígéretét most a Bizottság tényleges intézkedése váltotta valóra az ideiglenes vámok bevezetésével.

a vámok lehetetlenné tehetik az EU zöld céljainak elérését és az európai cégek Kínában készült autónak importját is akadályozhatja.

A régiós szintű magyar autókereskedeő, az AutoWallis korábban szintén reményét fejezte ki, hogy a kínai elnök látogatása egy újabb kínai autógyár érkezését is jelentheti Magyarországra, erre azonban végül nem került sor. Május 23.-án a kormányinfón Gulyás Gergely úgy fogalmazott az Economx kérdésére, hogy a védővámok az európai versenyképességet nem segítik, és ha vámokat vezetne be az EU, akkor Kína is hasonlót lépne, így az európai autógyártók egy óriási piactól esnének el. Tehát a magyar kormány egyértelműen elutasítja az intézkedések bevezetését.