A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében jelezte, hogy valószínűleg elveszett az a 114 milliárd forintnyi uniós támogatás, amit Magyarország kapott volna a H5-ös HÉV felújítására, mert eredménytelen lett a tavaly ősszel bejelentett járműbeszerzési pályázat.

Vitézy Dávid felidézte, ő már a tender kiírása után nyilvánosan jelezte: az eljárás hibás, szakmailag és jogilag alkalmatlan. Problémás műszaki kialakítás, kevés ajtó, rossz műszaki koncepció, hiányzó előzetes típusengedély, súlyos jogi kockázatok – sorolta, majd megfogalmazta, a teljes vasúti járműipar is pontosan ugyanezt gondolta, ami végül oda vezetett, hogy senki nem adott be érvényes ajánlatot.

A szentendrei HÉV járműcseréjére 114 milliárd forint uniós forrás állt rendelkezésre, amelyet 2029-ig lehetett volna felhasználni. A kudarcos tender miatt ez a pénz elveszett: nem lehet már lehívni és időben elkölteni, elestünk ettől az összegtől

– állítja Vitézy Dávid, aki a közlekedési minisztert tette felelőssé:

Ezt a pénzt minden magyar ember, és persze elsősorban a szentendrei hév mellett élő emberek bukták el. A tender kiterjedt opciókkal a csepeli és ráckevei hév járműcseréjére is, ez is megbukott Lázárék hibájából.

Aggódva fejezte ki, hogy az így előállt helyzet szerinte rendkívül nehéz feladat elé állítja a következő kormányt is. A fővárosi képviselő konkrétan attól tart, hogy a 60 éves kort elérő régi HÉV-ek miatt új HÉV-járműtendert kell kiírni, és forrást is kell szerezni hozzá, miközben a mostani, keletnémet gyártású szerelvények az állapotuk miatt már most is a határaikon működnek. nehezebb lesz tartani a menetrendet, és jelen pillanatban az is bizonytalanabbá vált, hogy mikor lehet majd lecserélni őket – írta.

„Egy teljes évtizedet és 114 milliárd forintot buktunk el az elmúlt évek hibás kormányzati döntései nyomán a HÉV-en. Pedig csak egy tendert kellett volna lebonyolítani, de 4 év után még ez sem sikerült. Itt az ideje, hogy Lázár János fröcsögés, ordítozás és uszítás helyett ezúttal vállalja a felelősséget” – zárta posztját a volt közlekedési államtitkár.

Reagált a minisztérium

Magyarország kormánya sem a célból, sem a céldátumból nem enged: az évtized végéig új pályán, új járművekkel közlekedhetnek majd a szentendrei HÉV utasai. Először a H5 HÉV-et újítjuk meg, aztán sorban a többit – írta közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Lázár János építési és közlekedési miniszter tárcájának közleménye szerint a módosított feltételekkel a lehető legrövidebb időn belül újabb tendert írnak ki, amelynek fedezetét akár hazai forrásokból is biztosítják.

Vizsgálják annak lehetőségét, hogy az uniós forrásokat milyen más, fontos közlekedésfejlesztési cél teljesítéséhez rendelhetik hozzá.

„1300 milliárd forint értékben indultak és indulnak vasútiinfrastruktúra-fejlesztések az országban, a megmaradt forrásnak tehát bőven van másik helye, ahol az uniós szabályoknak megfelelően a magyar pályahálózat fejlesztésébe tudjuk fektetni” – írták.

A közlemény szerint a tender eredménye az utasokat sem rövid-, sem hosszabb távon nem érinti, hiszen az új járművek beszerzéséig a HÉV üzemeltetése továbbra is biztosított, 2030-ig pedig minden kitűzött HÉV-fejlesztést végrehajtanak.