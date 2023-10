A Magyar Rádió (MR) évtizedeken keresztül a VIII. kerületi Palotanegyedben, a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) mögötti területen működött egészen 2015-ig, amikor Budára, a III. kerületbe költözött – írja az Építészfórum.

Ekkor üresedett meg az a Pollack Mihály tér – Bródy Sándor utca – Szentkirályi utca – Múzeum utca által határolt területen lévő ingatlanegyüttes, amely palotákat, lakóépületeket, a korábbi palotakertek helyén épült irodaépületet, stúdiókat, raktárakat, valamint – az utóbbi időben főleg parkolóként hasznosított – beépítetlen területeket foglal magába.

Közel 17 500 m2-es területen több tízezer négyzetméter épületállomány keresi új funkcióját.

Egy 2016-os kormányhatározat az ingatlanokat a Magyar Nemzeti Múzeum bővítésére szánta, néhány épület bontását követően jelentős zöldterületi fejlesztés is tervben volt. 2018-ban egy újabb kormányhatározat a nagy értékű ingatlanokat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek (PPKE) adta a piliscsabai kampuszért cserébe.

Ezt semmilyen társadalmi egyeztetés nem előzte meg, azonban az ingatlanok oktatási célú hasznosítása jó iránynak tűnt, amíg ki nem derült, hogy az egyetem nem csupán a meglévő épületek hasznosításában gondolkodik, hanem a területre mint építési telekre tekint. A jelenleg ismert tervek szerint az egyetem több tízezer négyzetméter épület bontásával kíván helyet biztosítani egy, a környezetét uraló új épületegyüttes számára.

A kiemelt kormányzati beruházás a központi költségvetésből valósulna meg, jelenlegi becsült költsége mintegy 250 milliárd forint.

A most kidolgozás alatt álló tervek több ponton ellentmondanak azoknak a korszerű, fenntartható építészeti és városfejlesztési alapelveknek, amelyeket az új építési és beruházási törvények is alapvetésként jelölnek meg, és amelyeket Lázár János miniszter is minden nyilvános megszólalásában hirdet.

Több ezren írták már alá a petíciót

A CaPE egyeztetést kezdeményezett a beruházói oldallal (PPKE, illetve az állam különböző képviselői) annak érdekében, hogy az egyetem érdekeit és a közjót jobban sikerüljön összehangolni, az ügyben indított petíciót már közel 4000-en írták alá.

Újabb akciójaként a CaPE nyílt ötletpályázattal kívánja felhívni a közvélemény és a döntéshozók figyelmét a közösség érdekeinek megfelelő hasznosítás fontosságára. A pályázat nem csupán a szakembereknek szól, minden ötletre kíváncsiak a kiírók.

Olyan pályaműveket, ötleteket várnak, amelyek érzékenyen reagálnak a terület és a rajta lévő épületek építészeti és történeti értékeire, eredeti funkciójára, városszövetben való elhelyezkedésére.