A privát egészségügyi szektor bővülése tavaly sem állt meg, a legnagyobb intézmények árbevétele átlagosan 18 százalékkal nőtt – írja a Portfolio.

A legnagyobb 30 magánegészségügyi szolgáltató tavalyi beszámolója alapján az látszik, hogy a szektor árbevétele 190 milliárd forint körül alakul. Egy évvel korábban a top 30 magánrendelőben 170 milliárd forintot hagytak a betegek.

Öt év alatt sikerült a legnagyobbaknak triplázni az árbevételüket. A top30 magánszolgáltató közül csupán háromnak csökkent az árbevétele 2024-ben.

A Medicover pontos számai még nem ismertek, de valószínűleg a 2023-as 27 milliárd forint körül alakul. A TritonLife Csoport 2024-ben 21,166 milliárd forintos árbevételt ért el. A rangsorban a harmadik helyen szereplő, Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó és jelentős magánkórház-építésben lévő Budai Egészségközpont pedig 2024-ben 19 milliárd forint feletti árbevételt termelt.

Magyarországon a hosszú várakozási idő miatt keresnek gyorsabb megoldást a magánegészségügyben a betegek. A magánszolgáltatók működését nagy mértékben meghatározza, hogy hogyan és milyen áron áll a rendelkezésre orvosi és szakdolgozói munkaerő.

Tavaly jelentek meg azok a tulajdonosi és cégvezetői vélemények, miszerint az orvosi fizetések indokolatlanul magas szintre szaladtak. Amellett, hogy az intézmények felhívták a figyelmet erre a jelenségre, igyekeztek kitermelni is a megemelkedett humánerőforrás költségeket. Tavaly több alkalommal is történtek vizitdíj-emelések, és mára egyre többször találkozhatunk 100 euró vagyis 40 ezer forint feletti konzultációs díjakkal is.

A Magyar Orvosi Kamara szerint a magyarok saját zsebből átlagosan évente 120 ezer forintot fizetnek az egészségügyi ellátásért pluszban, mert az akadozó, lassú állami ellátásban nem kerülnek sorra.