Mai nap az utolsó munkanapom a Romicsban, nehéz szívvel búcsúzom el, és egyben szeretnék valamit tenni is a közösségi kommunikáció tisztasága érdekében – írta elköszönő Facebook-posztjában Bárány Zsolt, az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója. Hozzátette, távozása kapcsán egyesektől olyan kommenteket kapott az erdmost.hu felületén, melyeket nem hajlandó tűrni, ezért az Érdi Járásbíróságon feljelentést tesz.

Bárány Zsoltról az érdi oldal 2026. január 22-én jelentetett meg egy cikket „A szélmalomharc ezennel véget ért” címmel, melyet a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatói posztjáról történő távozása kapcsán írt. A kommentekben egy álnéven megjelenő hozzászóló fröcsögve szidta a főigazgatót, aki ezt ugyan felháborítónak tartja, de tudja, hogy a mai etikai normák szerint – lévén véleménynek minősülnek - azokat vélhetően tűrnie kell.

Viszont egy újabb komment testi sértéssel vádolja:

„hát elmondom neked az ember konkrétan egy elmebeteg… egyik főnővérre még kezet is emelt.. B Zsolti narcisztikus elmebeteg..”

- idézte a kommentet az orvos, aki nem gondolja, hogy ezt a mondatot el kellene tűrnie, ezért nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt feljelentést tesz és kéri 1 millió forint sérelemdíj megítélését.

Bárány Zsolt azt is hozzáteszi, hogy vádlója az érdi intézmény alkalmazottja volt, akinek közalkalmazotti jogviszonyát azonnali hatállyal szüntette meg 2019. év végén.

A bíróság által esetlegesen megítélt sérelemdíjat a helyi Sirius Állat-és Természetvédelmi Alapítvány részére ajánlja fel.