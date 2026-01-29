Az Anthropic vezérigazgatója egy átfogó esszében úgy fogalmazott, szerinte a világban a mesterséges intelligencia fejlődése egy olyan szakaszába lépett, ahol már azt tesztelik, kik is vagyunk mi, mint emberi faj.

Dario Amodei szerint az emberiség egyfajta technológiai serdülőkorba lép, amelyben az AI gyorsabban fejlődik, mint ahogyan a jogrendszer, a szabályozási szervek és a társadalom lépés tudna tartani vele. Úgy látja, az AI két éven belül okosabbá válhat, mint bármelyik Nobel-díjas, az olyan területeken, mint a biológia, a programozás, a matematika, a mérnöki tudományok vagy az írás.

Amikor ezek az AI-rendszerek együtt működnek, Amodei úgy hasonlítja őket, mint „egy adatközpontban élő zsenik országát”, amely képes legalább tízszer gyorsabban elvégezni komplex feladatokat, mint egy ember olyan területeken, mint a szoftvertervezés, a kiberműveletek vagy épp a kapcsolatépítés – írja az Euronews.

Kiemeli, hogy ez a szuperemberi intelligencia mind hihető, mint pedig egzisztenciális veszélyt jelent. Ezért az emberiségnek fel kell ébrednie.

Hozzátette, hogy az erőteljes mesterséges intelligencia rendszerek felhasználhatók kormányok, szervezetek vagy magánszemélyek tanácsadására geopolitikai, diplomáciai vagy katonai tervezési kérdésekben is. A legnagyobb veszély ebben az, hogy ezeket a tanácsokat az autokraták arra használhatják, hogy az ellenőrzésük alatt tartott polgárok végleg elveszítsék a szabadságukat, és olyan totalitárius államot hoznak létre, amelyben lehetetlen volna kimenekülni.

A vezérigazgató szerint egy hatékony mesterséges intelligencia, amely több millió ember milliárdnyi beszélgetését vizsgálja, felmérheti a közvélemény hangulatát, felismerheti a kialakuló hűtlenséget, és még mielőtt az megerősödne, felszámolhatja azt.