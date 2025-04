Az Országgyűlés döntése értelmében mostantól Magyarországon törvény tiltja a 18 év alattiak energiaital-vásárlását. Erre reagált a HELL ENERGY, mint Magyarország egyik kiemelkedő FMCG exportmárkája. Közleményükben rámutatnak,

Európában mindössze négy országban létezik hasonló jogszabály, ám a nemzetközi tapasztalatok alapján ezek hatása továbbra is kérdéses.

A cég kiemeli, hogy az elfogadott szabályozás nem az energiaitalok betiltásáról szól:

Magyarországon az energiaitalok továbbra is legálisan forgalmazhatók és fogyaszthatók. Az új rendelkezés kizárólag a 18 éven aluliak vásárlását érinti.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szerint egészséges felnőttek naponta akár 400 mg koffeint is biztonságosan fogyaszthatnak (ami körülbelül öt doboz HELL-nek felel meg). Az energiaital megfelel a szigorú magyar és uniós élelmiszerbiztonsági előírásoknak, ezt a NÉBIH vizsgálatai is megerősítik – írják a közleményben, amelyben megerősítik, a koffein valóban nem ajánlott gyermekek számára – ez azonban minden koffeintartalmú italra igaz, beleértve a kávét és a kólát is.

Az Európai Unióban e kérdésben nincs egységes szabályozás.

Sem Németországban, sem Ausztriában – ahol az egészségtudatosság kiemelkedő –, de az Egyesült Királyságban vagy az Egyesült Államokban sem vezettek be hasonló korlátozást – írta a HELL. Hozzáteszik: Ausztria számukra példaértékű, mert például a Red Bull ott tudott szabadon fejlődni, és az állam támogatta, hogy egy hazai márka globális sikert érjen el.

Emlékeztetnek, hogy a HELL ENERGY az energiaital-ágazatban a világ egyik legnagyobb, egy helyszínen megvalósult beruházását hozta létre Magyarországon. Ez a példátlan befektetés nemcsak a hazai gazdaságot erősíti, hanem jelentős nemzetközi jelenlétet is biztosít a versenyszférában a márkának. Egyetlen más hazai FMCG márka mögött sem áll ekkora volumenű beruházás, a folyamatban lévő támogatott projekteket is figyelembe véve a HELL ENERGY Magyarország Kft. összesített támogatási aránya mindössze 18 százalék.

Meggyőződésünk, hogy

a most elfogadott korlátozás nem feltétlenül a leghatékonyabb eszköz a fiatalkorúak egészségének védelmére. Úgy véljük, hogy a tudatos fogyasztói döntések elősegítését célzott tájékoztatással és edukációval érdemes támogatni – ez hosszú távon is fenntartható és arányos megközelítést jelentene

– áll a közleményben.