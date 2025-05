Jogerősen is bűnösnek találták Schobert Norbertet a szerzői jogok és a szerzői jogokhoz kapcsolódó szomszédos jogok megsértésében.

A bíróság 750 ezer forintra büntette a fitnesz termékekkel foglalkozó üzletembert.

Azonban a 12 éve kirobbant ügynek még mindig nincs vége: az ellene pert indító szerzők, Papp Róbert és Hamvai PG kártérítést is követelnek. Ha a bíróság azt is megítéli nekik, az akár 110 millió forintjába is kerülhet a Norbi Update életmódprogram kifejlesztőjének.

12 éve húzódó vita

A jogvita még 2013-ban kezdődött, amikor Hamvai PG és Papp Róbert mellett több magyar hanglemezkiadó indított büntetőeljárást Schobert Norbert ellen, mert nem fizetett jogdíjakat a felesége, Rubint Réka DVD-in hallható zenékért. A fitneszguru tagadta a vádakat, állítása szerint fizetett, sőt Réka saját zenéket íratott a kiadványokhoz.

Amellett, hogy 2015-ben Schobertnek ki kellett fizetnie 33 millió forintot az Artisjusnak, 2020 őszén a Dabasi Járási Ügyészség kimondta, az üzletember bűncselekményt követett el. A határozatban megrovásban részesítették, valamint 15 millió forint kártérítést és annak kamatait kellett megfizetnie a kiadók részére.

A zeneszerzők is pénzt várnak

Azonban az ekkori ítélete szerint a zeneszerzők – Papp Róbert és Hamvai Péter Lóránd – számára nem ítéltek meg kártérítést, aki ezért pótmagánvádas eljárás indítottak az üzletember ellen. Fővárosi Törvényszék helyben hagyta a Pesti Központi Kerületi Bíróság korábbi ítéletét: azaz a vádlott, Schobert Norbert bűnös szerzői jogok és szerzői jogokhoz kapcsolódó szomszédos jogok megsértésének a bűntettében.

Ennek lett az eredménye a 750 ezer forintos büntetés. Az érintett zenészek viszont 30-35 millió forint értékben kártérítést is szeretnének kapni a fitnesz szakembertől.

Az összeg csak a büntetőeljárásban szereplő három dalra vonatkozik, a maradék hét dal ügyében, amelyet szintén engedély nélkül használt fel Schobert Norbert, külön kártérítési pert indítunk. Abban alsó hangon 70-80 milliós követeléssel kell majd számolnia

– jelentette ki a Roberto Winny művésznévre hallgató Papp Róbert

A Blikk megkeresésre Schobert Norbert elárulta, nem ért ugyan egyet a döntéssel, de eleget tett az abban foglaltaknak.