Budapest beszáll a perbe az állammal szemben az Óbudai Gázgyár méregtelenítése érdekében

Nem csak Rákosrendező a rákfenéje Budapestnek, hanem az Óbudai Gázgyár alatt lévő mérgező terület is. Karácsony Gergely szerint eddig hiába szólongatták a kormányt, hogy számolja fel a szennyező anyagokat, nem történt meg, most azonban a területen lévő Graphisoft Parknak elege lett és perre vitte az ügyet. Melléjük szegődött a Fővárosi Önkormányzat is.