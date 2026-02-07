A Müller Drogéria Magyarország Bt. anyatej-kiegészítő tápszer termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, a termékek mikrobiológiai nem megfelelősége (cereulid toxin szennyezettség) miatt.
A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.
Mutatjuk az érintett termékek adatait:
Termék megnevezése: Aptamil Pronutra 2
Kiszerelés: 800g
Minőségmegőrzési idők:
- 08.06.2026
- 11.07.2026
- 04.07.2026
- 27.07.2026
- 31.08.2026
- 15.09.2026
- 18.09.2026
- 27.10.2026
- 21.11.2026
- 30.11.2026
- 05.12.2026
- 19.12.2026
- 08.01.2027
- 09.01.2027
Termék megnevezése: Aptamil Pronutra 3
Kiszerelés: 800g
Minőségmegőrzési idő:
- 11.07.2026
- 28.07.2026
- 02.08.2026
- 30.08.2026
- 10.09.2026
- 15.09.2026
- 07.11.2026
- 29.11.2026
- 11.12.2026
- 18.12.2026
Termék megnevezése: Aptamil Profutura DuoAdvance 2
Kiszerelés: 800g
Minőségmegőrzési idő:
- 02.12.2026
- 07.01.2027
- 20.01.2027
- 10.02.2027
- 16.02.2027
- 19.04.2027
- 01.05.2027
- 18.05.2027
- 14.06.2027
- 05.07.2027
- 04.08.2027
- 05.08.2027
- 22.08.2027
- 03.09.2027
- 02.11.2027
- 11.11.2027
A termék gyártója: Danone Deutschland GmbH
Magyar forgalmazó: Müller Drogéria Magyarország Bt.
A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!
A hatóság azt kéri, mennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termék tételek valamelyikét valaki megvásárolta és a termék még a birtokában van, azt gyermeke ne fogyassza el.
A forgalmazó tájékoztatása alapján
a terméket bármely Müller üzletben bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaveszik, a vételárat a helyszínen visszatérítik.
Amennyiben ez bármilyen okból nehézséget okoz kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval a Müller Drogéria Magyarország Bt. ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésükre a +36-1-463-8840 telefonszámon, illetve az [email protected] e-mail címen keresztül.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!