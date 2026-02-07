A Müller Drogéria Magyarország Bt. anyatej-kiegészítő tápszer termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, a termékek mikrobiológiai nem megfelelősége (cereulid toxin szennyezettség) miatt.

A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Mutatjuk az érintett termékek adatait:

Termék megnevezése: Aptamil Pronutra 2

Kiszerelés: 800g

Minőségmegőrzési idők:

  • 08.06.2026
  • 11.07.2026
  • 04.07.2026
  • 27.07.2026
  • 31.08.2026
  • 15.09.2026
  • 18.09.2026
  • 27.10.2026
  • 21.11.2026
  • 30.11.2026
  • 05.12.2026
  • 19.12.2026
  • 08.01.2027
  • 09.01.2027

Termék megnevezése: Aptamil Pronutra 3

Kiszerelés: 800g

Minőségmegőrzési idő:

  • 11.07.2026
  • 28.07.2026
  • 02.08.2026
  • 30.08.2026
  • 10.09.2026
  • 15.09.2026
  • 07.11.2026
  • 29.11.2026
  • 11.12.2026
  • 18.12.2026

Termék megnevezése: Aptamil Profutura DuoAdvance 2

Kiszerelés: 800g

Minőségmegőrzési idő:

  • 02.12.2026
  • 07.01.2027
  • 20.01.2027
  • 10.02.2027
  • 16.02.2027
  • 19.04.2027
  • 01.05.2027
  • 18.05.2027
  • 14.06.2027
  • 05.07.2027
  • 04.08.2027
  • 05.08.2027
  • 22.08.2027
  • 03.09.2027
  • 02.11.2027
  • 11.11.2027

A termék gyártója: Danone Deutschland GmbH

Magyar forgalmazó: Müller Drogéria Magyarország Bt.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!

A hatóság azt kéri, mennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termék tételek valamelyikét valaki megvásárolta és a termék még a birtokában van, azt gyermeke ne fogyassza el.

A forgalmazó tájékoztatása alapján

a terméket bármely Müller üzletben bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaveszik, a vételárat a helyszínen visszatérítik.

Amennyiben ez bármilyen okból nehézséget okoz kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval a Müller Drogéria Magyarország Bt. ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésükre a +36-1-463-8840 telefonszámon, illetve az [email protected] e-mail címen keresztül.