A Müller Drogéria Magyarország Bt. anyatej-kiegészítő tápszer termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, a termékek mikrobiológiai nem megfelelősége (cereulid toxin szennyezettség) miatt.

A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Mutatjuk az érintett termékek adatait:

Termék megnevezése: Aptamil Pronutra 2

Kiszerelés: 800g

Minőségmegőrzési idők:

08.06.2026

11.07.2026

04.07.2026

27.07.2026

31.08.2026

15.09.2026

18.09.2026

27.10.2026

21.11.2026

30.11.2026

05.12.2026

19.12.2026

08.01.2027

09.01.2027

Termék megnevezése: Aptamil Pronutra 3

Kiszerelés: 800g

Minőségmegőrzési idő:

11.07.2026

28.07.2026

02.08.2026

30.08.2026

10.09.2026

15.09.2026

07.11.2026

29.11.2026

11.12.2026

18.12.2026

Termék megnevezése: Aptamil Profutura DuoAdvance 2

Kiszerelés: 800g

Minőségmegőrzési idő:

02.12.2026

07.01.2027

20.01.2027

10.02.2027

16.02.2027

19.04.2027

01.05.2027

18.05.2027

14.06.2027

05.07.2027

04.08.2027

05.08.2027

22.08.2027

03.09.2027

02.11.2027

11.11.2027

A termék gyártója: Danone Deutschland GmbH

Magyar forgalmazó: Müller Drogéria Magyarország Bt.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!

A hatóság azt kéri, mennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termék tételek valamelyikét valaki megvásárolta és a termék még a birtokában van, azt gyermeke ne fogyassza el.

A forgalmazó tájékoztatása alapján

a terméket bármely Müller üzletben bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaveszik, a vételárat a helyszínen visszatérítik.

Amennyiben ez bármilyen okból nehézséget okoz kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval a Müller Drogéria Magyarország Bt. ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésükre a +36-1-463-8840 telefonszámon, illetve az [email protected] e-mail címen keresztül.