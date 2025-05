Csehországban ugrásszerűen megnőtt a hepatitisz A fertőzések száma, a járvány terjedésének üteme a közeljövőben sem fog lassulni. Az országban 2025 első négy hónapjában 450 hepatitis A okozta megbetegedést és hat halálesetet regisztráltak, míg tavaly egész évben 636 megbetegedés és két haláleset történt.

Cseh egészségügyi tisztviselők szerint azonban a fertőzések tényleges száma mindennél jóval magasabb, mivel nehéz nyomon követni a vírus terjedését, amely akut, azaz hirtelen fellépő májgyulladást okoz, és bizonyos, ritka esetekben halálos kimenetelű is lehet.

A hepatitisz A fertőzés tünetei a következők lehetnek:

hasi fájdalom, puffadás, hányinger, étvágytalanság;

rossz közérzet, láz, izom- és ízületi fájdalom;

sárgaság (a bőr és a szemfehérje besárgulása).

A vírus széklettel, szennyezett vízzel, jéggel, ételekkel terjed. Nagyon ritkán szexuális úton is átadható. Leggyakrabban olyan helyeken fordul elő, ahol rosszak a higiénés körülmények, vagy nincs megfelelő ivóvízellátás.

A hepatitisz A egyébként nem gyakori fertőzés: például 2022-ben 30 európai országból összesen 4548 esetet jelentettek az Euronews szerint.

A legtöbb fertőzött embernek nincsenek tünetei, de körülbelül 10 százalékuknál súlyos egészségügyi problémák lépnek fel, amelyek májelégtelenséghez és halálhoz vezethetnek – közölték a cseh hatóságok.

A legtöbb csehországi esetet Prágából és a környező közép-csehországi régióból, valamint a Lengyelországgal és Szlovákiával határos morva-sziléziai régióból jelentették. Prágában például majdnem minden harmadik beteg hajléktalan, jellemzően olyanok, akik drogoznak.

A cseh hatóságok éppen ezért arra bátorítják a lakosokat, hogy oltassák be magukat hepatitisz A ellen. Az oltás körülbelül 68 euróba kerül Csehországban. Mivel sok a fertőzött hajléktalan, a cseh egészségügyi dolgozók ingyenesen osztják az oltásokat a hajléktalanszállókon és a menedékhelyeken. Prágában a kábítószer-fogyasztókkal és az utcán élőkkel együtt dolgozó szociális munkásokat is beoltják. Ezen túl olyan járványügyi korlátozásokat is bevezettek, hogy a közeli kontaktként azonosított oltatlanoknak tilos nyilvános uszodákba, szaunákba, nyári táborokba vagy más nagy rendezvényekre menniük.

Azt már a magyar hatóság, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) írja a honlapján, hogy a hepatitisz A terjedésének megakadályozásához tartsuk be az alábbi szabályokat:

Alapos kézmosás szappannal, különösen WC-használat után, étkezés és ételkészítés előtt.

Ne osszunk meg másokkal evőeszközt, törölközőt vagy egyéb személyes tárgyakat.

A fertőzöttek kerüljék a testi kontaktust másokkal, és ne vegyenek részt ételkészítésben.

Továbbá ha olyan országba utazunk, ahol gyakori a hepatitis A, érdemes különösen figyelni a következő dolgokra:

Mossuk meg palackozott vízzel és hámozzuk meg a gyümölcsöket és zöldségeket! Amit nem lehet meghámozni, azt ne fogyasszuk!

Kerüljük a nyers ételek fogyasztását!

Igyunk palackozott vizet, és ezt használjuk fogmosáshoz is!

Ne tegyünk jégkockát az italunkba!

Kerüljük a szabad vízi fürdőzést!

Védőoltás

A hepatitis A ellen védőoltás is elérhető, amely vényre, térítés ellenében kiváltható a gyógyszertárakban. A megfelelő higiéniai szokások és a védőoltás segítenek megelőzni a betegséget.