Miközben egyre aggasztóbb hírek érkeznek az orosz-ukrán háború hadmozdulatairól, továbbra sincs megnyugtató válasz hazánk energiabiztonságával kapcsolatban.

Lantos Csaba energiaügyi miniszternek ismételten arra a kérdésre kellett választ adnia, hogy

mire alapozza a kormányzat, hogy az Oroszországból beszerzett földgáz a legolcsóbb, ha ezt az Eurostat adati nem támasztják alá.

Tóth Bertalan szocialista politikus ugyanis azzal érvelt, hogy az Eurostat adatai szerint több ország is értékesített alacsonyabb áron gázt Oroszországnál 2025. március hónapjában. Az eladók közül a legolcsóbb átlagáron – 110 forint/köbméter – Nigéria szállított, sőt a spanyoloknak átlagosan mindössze 65 forintért adta az LNG-t. Az uniós árak közül a negyedik legalacsonyabb egy Magyarországra irányuló szállítmány volt, amely – egy adatrögzítési hibát is figyelembe véve – becsülhetően 131 forintba került köbméterenként. Az orosz gáz magyarországi ára ennél jóval magasabb, 182 forint, miközben Moszkva uniós átlaga is 155 forint volt. Líbia (151 forint), Katar (153 forint) olcsóbban adott gázt, mint Oroszország, de több más szállító – például Ausztrália, Kamerun vagy az Egyesült Államok – se volt sokkal drágább.

Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, Czepek Gábor egyrészt leszögezte, Magyarországnak földrajzi elhelyezkedéséből és természeti adottságaiból fakadóan földgáz importra van szüksége. Majd elismerte, bár tavaly már közel 1,9 milliárd köbméter földgázt termeltek ki belföldön, ez még mindig csak mintegy ötöde volt az éves felhasználásnak. Fontos törekvés szerinte, hogy a hiányzó forrás a lehető legjobb szerződéses feltételekkel érkezzen Magyarországra, erre csővezetéken, földgáz-interkonnektorokon keresztül van lehetőség, mert ezek vannak kiépítve a szomszédos

országokkal.

A Magyarország által vásárolt földgáz ára a magyar határra van megállapítva, éppen ezért az nem hasonlítható össze a spanyol határon átvett algériai, nigériai vagy líbiai földgáz árával, de az LNG árával sem, mert azt is még ide kell szállítani. Ezzel szemben az orosz gáz a magyar határon áll rendelkezésre, ideszállítása további költséget nem jelent

- hangsúlyozta Czepek Gábor.

Hozzátette, hogy fontos annak vizsgálata is, hogy milyen időszakra vonatkozik a földgáz ára, mivel a gyakran hivatkozott tőzsdei árak nem alkalmasak egy hosszú távú szerződés szerinti árral történő összehasonlításra. Az államtitkár aláhúzta, az ellátásbiztonságot csak a hosszabb távra lekötött rendszerhasználati kapacitások, az állandó beszerzési útvonalak tudják biztosítani.

Ami viszont ennél is fontosabb, hogy a minisztérium szerint

Magyarország energiaszámlája 800 milliárd forinttal emelkedne, ha Brüsszel teljes embargót vezetne be az orosz gáz-, kőolaj- és uránszállításokra.

A fokozódó árnyomás fenntarthatatlanná tenné a rezsicsökkentést, a gáz ára közel három és félszeresére, az áram ára duplájára nőne a magyar családok számára - tette hozzá.