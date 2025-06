A Mol nemrégiben bejelentette, hogy akár napi szintűre is válthat az üzemanyagárak frissítése. A társaság közölte, hogy a heti többszöri árazással a vállalat kereskedelmi partnerei aktuálisabb, a mindenkori piaci viszonyokat jobban tükröző áron juthatnak hozzá az üzemanyaghoz. Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint ez a lépés a piaci folyamatok még gyorsabb lekövetését szolgálja. Mint mondta, nem is olyan régen még csak heti rendszerességgel változtak a nagykereskedelmi árak, az elmúlt másfél évben azonban már előfordult, hogy egy héten belül többször is módosultak.

A napi árfrissítés lehetősége tehát nem azt jelenti, hogy mostantól minden nap változni fognak az árak, hanem hogy a rendszer képes reagálni a piaci mozgásokra, ha azok ezt indokolják.

Kapcsolódó A kutakon leginkább a dízeleseken csattannak az izraeli bombák

Az elmúlt napokban egyébként a Brent olajfajta ára jelentős hullámzást mutatott az elmúlt időszakban: június közepén az izraeli–iráni konfliktus miatt 80 dollár közelébe ugrott az olajár, majd miután a konfliktus nem okozott fennakadást az olajszállításban – különösen a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorosnál –, az árfolyam gyors esésnek indult. A geopolitikai kockázatok enyhülése, az amerikai közvetítési próbálkozások és a kínálati oldalon tapasztalható stabilitás hatására a Brent ára visszasüllyedt 70 dollár alá. A piaci reakciókat az elmúlt héten leginkább a rövid távú félelmek és azok gyors oldódása alakította, miközben a fundamentális tényezők továbbra is többnyire lefelé hatnak az árakra.

Az európai üzemanyagpiac különösen érzékenyen reagált a közel-keleti fejleményekre – főként a dízel esetében: az orosz szankciók bevezetése óta a kontinens kiszolgáltatottabbá vált, mivel a kieső orosz középpárlatokat (dízel, tüzelőolaj) nagy arányban – mintegy 40–50 százalékban – a Közel-Keletről pótolja. Ha ez az ellátási lánc megszakadna – például további támadások vagy a Hormuzi-szoros lezárása miatt –, az komoly, akár tartós áremelkedést idézhet elő Európában is.

Lassabban reagál a magyar piac

Arra a felvetésünkre, hogy miközben az olajár hétfő óta csökken, a hazai kutakon pedig még ma is emelkedtek az árak, Grád Ottó úgy reagált, hogy

az itthoni árak mindig némi késéssel követik a világpiaci trendeket.

Ennek egyik oka, hogy a Magyarországra érkező – többségében orosz – kőolaj ára nem napi piaci jegyzésekhez kötött, hanem hosszabb távú szerződések alapján alakul. Továbbá a piacon a hétvége előtt még komoly emelkedés volt tapasztalható, így a mostani árcsökkenés hatása még nem tudott beépülni a nagykereskedelmi árakba.

A szakértő szerint a kőolajárak elmúlt napokban tapasztalt hektikus mozgása még nem tükröződött egyértelműen az európai termékjegyzési árakban sem. A Mol nagykereskedelmi árképzése ráadásul nemcsak a kőolaj, hanem a forint árfolyamának változását is figyelembe veszi – elsősorban a dollárral és az euróval szemben –, ez is befolyásolja, mikor és mekkora mértékű árváltozást érzékel a fogyasztó.

Grád Ottó ugyanakkor bizakodó. Mint mondta, ha az olajár tartósan a jelenlegi, 70 dollár alatti szinten marad, az előbb-utóbb a hazai kutakon is éreztetheti a hatását. A termékárak már most is kezdenek lefelé mozdulni, így szerinte hamarosan néhány forintos csökkenés jöhet a benzin és a gázolaj esetében is. Hozzátette:

„van remény arra, hogy az utóbbi időszakra jellemző 600 forint alatti árszinthez visszatérjünk”.