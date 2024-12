Megfordult a trend - Ezekre már nem sajnáljuk a pénzt

Többen kötnek utasbiztosítást, a magánegészségügyi ellátásra is sokan spórolnak, a nyugdíjbiztosítások is népszerűbbek, mint egy évvel korábban. A jegybanki adatok szerint az életbiztosítások száma is elkezdett emelkedni.