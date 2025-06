Hamarosan áttörheti a lélektani határt az üzemanyagár – idővel visszacsúszhat 600 forint alá a benzin és a gázolaj ára is. Bár a Mol már a napi árazás lehetőségét is bevezette, a világpiaci olajárak esése egyelőre csak késéssel gyűrűzik be a hazai kutakra. A szakértők szerint, ha a Brent tartósan 70 dollár alatt marad, az itthoni árak is csökkenhetnek – és visszatérhet a 600 forint alatti benzinár. Az európai piac azonban továbbra is sebezhető: a Közel-Keletről érkező dízelimport bármikor elakadhat, ami újabb áremelkedést hozhat.