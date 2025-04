Brutális megszorítások: ezzel legyen tisztában, ha Velencébe készül

Erre az évre is bevezette a belépődíjas rendszert Velence, hátha idővel alkalmas lehet a túlturizmus visszaszorítására. Japánban is határozott fellépésre volt szükség, miután a szigetország híres termálforrásai, az onszenek vízhiánnyal küzdöttek a túl sok látogató miatt. De Wales is adó kivetését fontolgatja a turisták megfékezésére.