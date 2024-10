Madeira túraútvonallal várja a kirándulni vágyó turistákat, a portugál Erdészeti és Természetvédelmi Intézet viszont mostantól fizetőssé tette ezeket - számolt be a spabook.net.

A belépődíj 3 euró fejenként.

Az új rendelet értelmében 2024. október 28-tól a Vereda do Areeiro (PR1), Vereda do Pico Ruivo (PR1.2), Levada do Risco (PR6.1), Vereda da Ponta de São Lourenço (PR8), Levada do Caldeirão Verde (PR9), Vereda dos Balcões (PR11) és a Levada do Rei (PR18) útvonalakra 3 eurós díjat kellfizetniük a látogatóknak.

2025. január 1-től pedig valamennyi madeirai túraút díjkötelessé válik 12 éves kor felett.

A helyi lakosoknak továbbra sem kell fizetniük, amennyiben igazolni tudják, hogy a szigeten élnek.

A látogatáshoz előzetesen időpontot kell foglalni a Madeira kormánya által üzemeltetett oldalon. Itt lehetőség van elektronikus jegyek megvásárlására is.

A legvonzóbb turistacélpontok sorra vezetik be a különböző díjakat.

Velencében például idén tavasztól kell 5 eurós belépőt fizetniük azoknak, akik nem ott szállnak meg. A 485 ezer turista ezzel mintegy 2,4 millió euróval gazdagította a várost az idei idényben. De máris tervezik az újabb szigorítást: a későn regisztrálók dupla áron, vagyis 10 euróért léphetnek be Velencébe jövő tavasztól, ráadásul az ideinél kétszer több napon át kell majd fizetni.

Párizs pedig a Notre-Dame székesegyházat tenné fizetőssé. A turistáknak az elképzelések szerint 5 eurós belépődíjat írnának elő. Az ötletadó francia kulturális miniszter azt reméli, hogy a díjszabással évente 75 millió eurót tudnának összegyűjteni.