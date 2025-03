Donald Trump amerikai elnök a külföldi befektetők vízumprogramját egy úgynevezett aranykártyával tette egyszerűbbé, amelyet sajtóértesülések szerint 5 millió dollárért lehet megvásárolni az amerikai állampolgárság megszerzéséhez.

Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter a napokban számolt be arról, hogy egyetlen nap leforgása alatt ezer „aranykártyát” adtak el, amely birtokosa számára megadja a jogot, hogy állandó lakhelye legyen az Egyesült Államokban.

Egyébként tegnap ezret adtunk el

– jelentette ki Howard Lutnick az All-In Podcasts-nak adott interjújában. Ugyanakkor az nem derült ki, hogy a beszélgetést pontosan melyik nap vették föl, egyedül a publikálás dátuma biztos: március 20.

Az amerikai kereskedelmi tárca vezetője egyúttal azt is elmondta, hogy számításaik szerint 37 millió potenciális vásárló van szerte a világon, akiknek el tudnák adni ezeket a bizonyos aranykártyákat.

Bár arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek nem jelentenek örökbérletet egy életre: amennyiben tulajdonosuk – ahogy ő fogalmazott – „valamilyen szörnyűséget tesz”, az amerikai hatóságok képesek arra, hogy bevonják az aranykártyát.

Egyszerűsített vízumprogram

Donald Trump február 25-én jelentette be, hogy várhatóan márciustól elstartol az aranykártya program, amelyek birtokosai jogosultak lesznek az Egyesült Államokban való állandó tartózkodásra, és hosszú távon amerikai állampolgárságra is számíthatnak. Az amerikai elnök akkor azt is belengette, hogy egy ilyen kártya ára körülbelül 5 millió dollár lesz.

Mindez tehát azt jelenti, hogy az ötmillió dolláros aranykártyával még orosz oligarchák is amerikai állampolgárok lehetnek – mindezt maga az elnök emelte ki. Donald Trump akkor újságíróknak azt is elmondta: azt szeretné, ha a munkahelyeket teremtő vagy megőrző nagy vagyonú külföldi befektetők állandó lakossá válnának az Egyesült Államokban.