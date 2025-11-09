Hárman meghalt és 15-en megsérültek, amikor óriáshullámok csaptak le a spanyolországi Tenerife partjainál. A halottak között volt egy idős holland nő is, akit másik kilenc emberrel szombaton délután a sziget északi partvidékén található Puerto de la Cruznál rántottak magukkal a hullámok.

Az embereket végül járókelők és rendőrök mentették ki, a holland nő azonban szívinfarktust kapott és a helyszínen életét vesztette, nem tudták újjáéleszteni. A sérülteket, köztük három francia turistát a helyi kórházakba szállították.

Egy 43 éves spanyol horgász is életét vesztette, valamint a sziget déli részén szombat délelőtt mosott partra a tenger egy további holttestet – írja az MTI.

A Diario de Avisos című lap a történtekkel kapcsolatban azt írta, "Tragikus nap Tenerife partjain".

A spanyol hatóságok figyelmeztetést adtak ki az erős hullámzás miatt. A Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifén különösen ősszel és télen fordulnak elő a nyugati és északi partszakaszokon az Atlanti-óceánon tomboló viharok következtében keletkezett nagy hullámok.